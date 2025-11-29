कपड़ा गोदाम में रहस्यमयी आग से मचा हड़कंप: एक किलोमीटर दूर तक दिखीं लपटें, मसाला फैक्ट्री भी चपेट में आई

कपड़ा गोदाम में रहस्यमयी आग से मचा हड़कंप: AI Generated Image
Cloth godown fire transport nagar Kanpur: ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार शाम एक पुराने कपड़ा गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों के अनुसार यह गोदाम काफी समय से बंद पड़ा था, जहां रोज कोई गतिविधि नहीं दिखती थी। अचानक उठीं आग की लपटों ने कुछ ही मिनट में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। कपड़े की बड़ी-बड़ी लॉट आग लगते ही भभक उठीं, जिसके चलते आग बेहद विकराल रूप लेती चली गई। लपटों की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि उन्हें एक किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता था।
आग फैलते-फैलते पड़ोस में स्थित मसाला फैक्ट्री तक पहुंच गई, जिससे वहां काम कर रहे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री के स्टाफ ने तुरंत बाहर निकलकर जगह खाली की और पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कुछ देर तक आशंका बनी रही कि कहीं आग वेयरहाउस से आगे न बढ़ जाए, लेकिन समय रहते बचाव कार्य शुरू होने से बड़ी दुर्घटना टल गई।
स्थानीय लोगों ने शुरुआत में बाल्टियों और पाइप की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उनके सभी प्रयास नाकाम साबित हुए। इसी बीच फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और तत्काल आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों ने बताया कि कपड़े की बड़ी मात्रा के कारण आग तेजी से फैल रही है और इसे पूरी तरह नियंत्रित करने में समय लग सकता है। आसपास के मकानों में रहने वालों को भी एहतियातन बाहर निकाल लिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग