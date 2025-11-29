कपड़ा गोदाम में रहस्यमयी आग से मचा हड़कंप: एक किलोमीटर दूर तक दिखीं लपटें, मसाला फैक्ट्री भी चपेट में आई

Cloth godown fire transport nagar Kanpur: ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार शाम एक पुराने कपड़ा गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों के अनुसार यह गोदाम काफी समय से बंद पड़ा था, जहां रोज कोई गतिविधि नहीं दिखती थी। अचानक उठीं आग की लपटों ने कुछ ही मिनट में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। कपड़े की बड़ी-बड़ी लॉट आग लगते ही भभक उठीं, जिसके चलते आग बेहद विकराल रूप लेती चली गई। लपटों की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि उन्हें एक किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता था।