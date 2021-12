ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में दो युवकों की जलकर मौत, छठी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे दोनों दोस्त

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सोमवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो लोगों की जलकर मौत हो गई। सूचना के लिए पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, मौके पर पहुंचे मृतक के परिवार वालों ने आक्रोश जताया।

कानपुर. उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सोमवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो लोगों की जलकर मौत हो गई। सूचना के लिए पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, मौके पर पहुंचे मृतक के परिवार वालों ने आक्रोश जताया। हालांकि, पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझाकर मामला शांत कराया।

Two Friends Burnt Alive Due to Collision Between Bike And Tractor