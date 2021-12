लेखपाल भर्ती की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजस्व लेखपाल भर्ती (यूपीएसएसएससी) को लेकर नई सूचना सामने आई है। यूपीएसएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली राजस्व लेखपाल परीक्षा 2021 में अब ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

Triple C Certificate Not Necessary in UP Lekhpal Recruitment 2021