सीएम योगी पर उद्धव ठाकरे की अमर्यादित टिप्पणी पर थाने पहुंची कानपुर मेयर, ये रहा पूरा मामला

कानपुर. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (UP Cm Yogi Adityanath) के खिलाफ उद्धव ठाकरे द्वारा अमर्यादित बयानबाजी (Uddhav Thackeray Comment On UP Cm) को लेकर भाजपाइयों में आक्रोश दिख रहा है। कानपुर मेयर प्रमिला पांडे (Kanpur Mayor Pramila Pandey) ने भी उद्धव ठाकरे के बयान को अपमानजनक बताया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद महापौर प्रमिला पांडेय ने उद्धव ठाकरे को हिंदीभाषियो का विरोधी बताया। सीएम पर गलत टिप्पणी को लेकर महापौर प्रमिला पांडेय स्वरूप नगर थाने में उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पहुंची।

दो वर्ष पहले उद्धव ने सीएम योगी पर की थी टिप्पणी

दरअसल मामला दो वर्ष पूर्व का है, जब उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मराठी भाषा में अमर्यादित टिप्पणी की थी। महापौर ने पुलिस को बताया कि इसकी जानकारी उन्हें इंटरनेट मीडिया के द्वारा हुई। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने यूपी के मुख्यमंत्री और जनता का अपमान किया है। उनकी टिप्पणी आपसी भाईचारे को तोडऩे वाली और भारत के संघीय, लोकतांत्रिक मूल्य व राष्ट्र विरोधी है।

महापौर बोले उद्धव हिंदी भाषियों पर करते रहे हमला

आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री योगी पर हमला करने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा आगामी वर्ष 2022 में यूपी में चुनाव हैं। इन हालातों में मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो सकता है। महापौर का कहना है कि लंबे समय से महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों पर अत्याचार होते रहे हैं। भविष्य में अगर मुख्यमंत्री या किसी भी उत्तर भारतीय पर हमला होता है तो उसके जिम्मेदार उद्धव ठाकरे होंगे। स्वरूप नगर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। मुकदमा दर्ज किया जाएगा।