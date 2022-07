आईआईटी की तकनीक से हाईवे के नीचे निकलेगी तीसरी रेललाइन, एक महीना बंद रहेगा इटावा लखनऊ हाइवे

Kanpur news: रेलवे की गुजारिश पर आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने तीसरी लाइन के लिए तकनीक और डिजाइन तैयार की है।

कानपुर में चंदारी से रूमा तक डाली जाने वाली तीसरी नई रेल लाइन में बाधक बना लखनऊ-इटावा (एनएच-19) हाईवे की समस्या का स्थायी समाधान हो गया। रेलवे की गुजारिश पर आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने तीसरी लाइन किस हिसाब से और कैसे डाली जाएगी। इसकी तकनीक औऱ डिजाइन रेलवे को दे दी है। अब चंदारी से रूमा के बीच तीसरी लाइन हरहाल में मार्च - 2023 तक फिट हो जाएगी। इसके सबसे बड़ा फायदा दिल्ली-हावड़ा रूट की ट्रेनों को मिलेगा।

Under the highway third railway line come out with technology of IIT Etawah Lucknow Highway closed for a month