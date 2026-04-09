Kanpur Weather: रातों-रात गिरा पारा, कई जिलों में चौंकाने वाली ठिठुरन

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर-पश्चिम दिशा से चल रही ठंडी हवाओं और साफ आसमान की वजह से तापमान में यह गिरावट आई है। जब आसमान साफ रहता है, तो दिन की गर्मी जल्दी निकल जाती है और रात में ठंड बढ़ जाती है। यही कारण है कि अप्रैल जैसे गर्मी के महीने में भी ठंड का असर महसूस किया जा रहा है। खासकर तराई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में यह प्रभाव ज्यादा देखा गया है, जहां तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया है।