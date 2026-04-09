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Kanpur Weather: रातों-रात गिरा पारा, कई जिलों में चौंकाने वाली ठिठुरन

Uttar Pradesh Weather:उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई। नजीबाबाद सबसे ठंडा रहा। कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल हल्की ठंडक बनी रहेगी और मौसम सामान्य रहेगा।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Apr 09, 2026

प्रतीकात्मक फोटो

Kanpur Weather:भारत मौसम विज्ञान विभाग के लखनऊ स्थित मौसम केंद्र द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में रात का पारा सामान्य से काफी नीचे चला गया, जिससे हल्की ठंडक का एहसास बना हुआ है।

सबसे ठंडे जिले बने चर्चा का केंद्र

भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सबसे ठंडा स्थान नजीबाबाद रहा, जहां पारा 11.5°C तक पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 5.9 डिग्री कम है। इसके अलावा बांदा, हरदोई, बरेली और मेरठ जैसे जिलों में भी तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज हुआ। यह गिरावट अप्रैल महीने के लिहाज से असामान्य मानी जा रही है और लोगों को हल्की ठंड का एहसास करा रही है।

राजधानी समेत कई शहरों में बदला मौसम का मिजाज

राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई बड़े शहरों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। लखनऊ में न्यूनतम तापमान करीब 16°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 3.7 डिग्री कम है। वहीं कानपुर नगर, प्रयागराज और वाराणसी में भी तापमान में गिरावट देखी गई। सुबह और देर रात ठंडी हवाओं के कारण लोगों को हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है। दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन रात का मौसम अभी भी सर्द बना हुआ है।

तापमान गिरने के पीछे क्या है वजह

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर-पश्चिम दिशा से चल रही ठंडी हवाओं और साफ आसमान की वजह से तापमान में यह गिरावट आई है। जब आसमान साफ रहता है, तो दिन की गर्मी जल्दी निकल जाती है और रात में ठंड बढ़ जाती है। यही कारण है कि अप्रैल जैसे गर्मी के महीने में भी ठंड का असर महसूस किया जा रहा है। खासकर तराई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में यह प्रभाव ज्यादा देखा गया है, जहां तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया है।

आगे कैसा रहेगा मौसम का हाल

आने वाले दिनों में मौसम में बहुत बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन ठंडी रातों का सिलसिला अभी जारी रह सकता है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी, जबकि दिन में तापमान सामान्य स्तर पर रहेगा। फिलहाल किसी भी तरह के अलर्ट या चेतावनी जारी नहीं की गई है, जिससे यह साफ है कि मौसम सामान्य दायरे में ही बना रहेगा।

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Updated on:

09 Apr 2026 01:44 pm

Published on:

09 Apr 2026 01:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur Weather: रातों-रात गिरा पारा, कई जिलों में चौंकाने वाली ठिठुरन

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