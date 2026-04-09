Kanpur News:रूस का सपना, मुंबई का जाल, फिर जो हुआ, उसने उड़ा दिए होश

पीड़ित का आरोप है कि वर्ष 2025 में आरोपी वीजा और फ्लाइट की प्रक्रिया पूरी कराने के बहाने उसे मुंबई ले गया। वहां अबरार अहमद और उसके दो साथियों ने उसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उससे करीब एक लाख रुपये और खर्च कराए गए। जब पीड़ित के पास पैसे खत्म हो गए तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।प्रवीण कुमार के मुताबिक, मौका पाकर वह आरोपियों के चंगुल से भागने में सफल रहा और सीधे कानपुर लौट आया, जहां उसने पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी। शिकायत के आधार पर जाजमऊ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।