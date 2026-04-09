Kanpur News:ठेकेदार के घर लाखों की चोरी का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि राजेश बाथम के खिलाफ छह और अन्य दोनों आरोपियों के खिलाफ तीन-तीन मुकदमे पहले से दर्ज हैं। गिरोह का एक अन्य सदस्य, मऊ निवासी अजय यादव, अभी फरार है। पुलिस के अनुसार चोरी के बाद सभी आरोपी माल अजय को ही सौंपते थे। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है।