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Kanpur Crime: अवैध संबंध में अंधी पत्नी ने रची साजिश, प्रेमी संग मिलकर पति की कर दी हत्या

Kanpur murder case:कानपुर में एक राजमिस्त्री की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है।पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर गला घोंटकर हत्या की थी।पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।जब कि प्रेमी अभी भी फरार है। पुलिस ने सीसीटीवी और जांच से साजिश का पर्दाफाश किया है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Apr 09, 2026

पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पत्नी

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में 1/2 अप्रैल की रात एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 52 वर्षीय आशीष कुमार शर्मा, जो पेशे से राजमिस्त्री थे, अपने श्याम नगर बाईपास स्थित किराए के कमरे में मृत पाए गए। शुरुआत में मामला सामान्य मौत जैसा लग रहा था, लेकिन परिस्थितियां संदिग्ध थीं। मृतक के बेटे ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने जांच शुरू की। आसपास के लोगों में दहशत और जिज्ञासा का माहौल बन गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस रात कमरे के अंदर क्या हुआ था।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने बदला पूरा मामला

शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन जब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आई तो मामला पूरी तरह पलट गया। रिपोर्ट में साफ तौर पर गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या में बदलते हुए गंभीरता से जांच शुरू की। मृतक के साले की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों ने इसे संवेदनशील मामला मानते हुए तुरंत सर्विलांस टीम को भी लगाया। अब यह साफ हो गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है।

सीसीटीवी फुटेज बना सबसे बड़ा सुराग

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण क्लू मिला, जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। फुटेज में घटना की रात एक महिला और एक युवक को कमरे में जाते और कुछ देर बाद बाहर निकलते देखा गया। इस दृश्य ने पुलिस का ध्यान खींचा और दोनों की पहचान करने का प्रयास शुरू हुआ। जांच में सामने आया कि महिला कोई और नहीं, बल्कि मृतक की पत्नी आरती शर्मा थी। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिससे कई चौंकाने वाले राज सामने आए।

प्रेम संबंध बना खौफनाक साजिश की जड़

पूछताछ में आरती शर्मा ने स्वीकार किया कि उसका पड़ोस में रहने वाले सबलू खान उर्फ शफात के साथ प्रेम संबंध था। यह संबंध लंबे समय से चल रहा था और मृतक आशीष कुमार शर्मा इसका विरोध करते थे। इसी वजह से पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। लगातार तनाव और विवाद से परेशान होकर आरती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। दोनों ने तय किया कि आशीष को रास्ते से हटाना ही उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। इसी सोच ने एक भयानक अपराध को जन्म दिया।

साजिश के तहत की गई निर्मम हत्या

पुलिस के अनुसार, घटना की रात आरती शर्मा ने अपने प्रेमी को कमरे में बुलाया। पहले से तय योजना के तहत दोनों ने मिलकर आशीष कुमार शर्मा का गला घोंट दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद उन्होंने इसे सामान्य मौत दिखाने की कोशिश की, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच के कारण उनकी योजना ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी। हत्या के बाद दोनों आरोपी मौके से निकल गए थे, जिससे शुरुआती जांच में भ्रम की स्थिति बनी रही, लेकिन आखिरकार सच सामने आ गया।

पत्नी गिरफ्तार, प्रेमी अब भी फरार

पुख्ता सबूत और स्वीकारोक्ति के आधार पर पुलिस ने आरोपी पत्नी आरती शर्मा (35) को नौबस्ता क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और बाद में न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं, इस मामले का दूसरा आरोपी सबलू खान उर्फ शफात अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पुलिस की सतर्कता से सुलझी गुत्थी

इस जटिल और संवेदनशील मामले को सुलझाने में चकेरी थाना पुलिस और सर्विलांस टीम की अहम भूमिका रही। तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और गहन पूछताछ के जरिए पुलिस ने कम समय में पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। वही इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग इस बात से स्तब्ध हैं कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी।

क्या बोले अधिकारी

अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी अंजली विश्वकर्मा ने बताया कि दिनांक 1/2.04.2026 की रात्रि थाना चकेरी, श्याम नगर क्षेत्र में हुई राज मिस्त्री की हत्या का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्ता मृतक की पत्नी की संलिप्तता पाए जाने पर पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, अन्य आरोपी की तलाश जारी है। घटना के कारणों में घरेलू विवाद/अन्य एंगल की जांच प्रचलित है, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

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Published on:

09 Apr 2026 12:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur Crime: अवैध संबंध में अंधी पत्नी ने रची साजिश, प्रेमी संग मिलकर पति की कर दी हत्या

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