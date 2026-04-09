Kanpur Crime: अवैध संबंध में अंधी पत्नी ने रची साजिश, प्रेमी संग मिलकर पति की कर दी हत्या

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में 1/2 अप्रैल की रात एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 52 वर्षीय आशीष कुमार शर्मा, जो पेशे से राजमिस्त्री थे, अपने श्याम नगर बाईपास स्थित किराए के कमरे में मृत पाए गए। शुरुआत में मामला सामान्य मौत जैसा लग रहा था, लेकिन परिस्थितियां संदिग्ध थीं। मृतक के बेटे ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने जांच शुरू की। आसपास के लोगों में दहशत और जिज्ञासा का माहौल बन गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस रात कमरे के अंदर क्या हुआ था।