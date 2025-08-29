पांच जिलों के लिए रेड अलर्ट, 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आंधी

इसके साथ ही सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कौशांबी, हमीरपुर, आजमगढ़, कासगंज, मथुरा, हाथरस, इटाह, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, ललितपुर, कानपुर नगर, अमेठी, रायबरेली, जालौन, फतेहपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, लखनऊ, बाराबंकी, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, बागपत, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, बदायूं, अलीगढ़, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अनुसार इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है।