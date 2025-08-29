Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

पांच जिलों के लिए रेड अलर्ट, 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आंधी

UP heavy rain alert in these districts मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ‌

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 29, 2025

भारी बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)

UP heavy rain alert in these districts आईएमडी मौसम विभाग ने के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिसमें‌ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले शामिल है। जारी अलर्ट के अनुसार इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस दौरान आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इसके साथ ही 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन 17 जिलों में भी तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। ‌

पांच जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार इन जिलों में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है।

इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर, हाथरस, अलीगढ़, गौतम बुध नगर, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अनुसार इन जिलों में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलने की संभावना है। तेज बारिश हो सकती है।

इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया

इसके साथ ही सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कौशांबी, हमीरपुर, आजमगढ़, कासगंज, मथुरा, हाथरस, इटाह, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, ललितपुर, कानपुर नगर, अमेठी, रायबरेली, जालौन, फतेहपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, लखनऊ, बाराबंकी, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, बागपत, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, बदायूं, अलीगढ़, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अनुसार इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है।

Updated on:

29 Aug 2025 04:40 pm

Published on:

29 Aug 2025 04:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / पांच जिलों के लिए रेड अलर्ट, 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आंधी

