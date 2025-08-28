यूपी पुलिस के दरोगा ने व्यापारी को जुआरी बता लूटा, कमिश्नर के आदेश पर मुकदमा दर्ज, फर्जी दरोगा भी गिरफ्तार

आसिफ शेख ने इस संबंध में कर्नलगंज एसीपी अमित चौरसिया से शिकायत की। व्यापारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अमित चौरसिया ने डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार को इसकी जानकारी दी। प्रॉपर चैनल से होते हुए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार तक बात पहुंची। उन्होंने दरोगा के खिलाफ सख्त एक्शन लिया और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। कमिश्नर तक बात पहुंचने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आसिफ शेख की तहरीर पर दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस संबंध में नवाबगंज थाना थाना प्रभारी केशव कुमार तिवारी ने बताया कि व्यापारी की तस्वीर दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।