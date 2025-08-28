Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

यूपी पुलिस के दरोगा ने व्यापारी को जुआरी बता लूटा, कमिश्नर के आदेश पर मुकदमा दर्ज, फर्जी दरोगा भी गिरफ्तार

कानपुर में दरोगा के ऊपर लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसने व्यापारी को जुआरी बता कर 5 लाख से अधिक की लूट की। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। एक अन्य घटना में फर्जी दरोगा फॉलोअर के साथ गिरफ्तार किया गया है।

कानपुर

Narendra Awasthi

Aug 28, 2025

फर्जी दरोगा गिरफ्तार (फोटो सोर्स- 'X' police commissioner)
फोटो सोर्स- 'X' police commissioner)

कानपुर में व्यापारी ने दरोगा पर लूट का मुकदमा दर्ज कराया है। अपनी तहरीर में व्यापारी में बताया कि दरोगा ने उसे जुआरी बताया और उसके पास रखें 5.70 लाख रुपए लूट लिया। इस संबंध में व्यापारी ने एसीपी कर्नलगंज से शिकायत की। बात डीसीपी सेंट्रल और फिर पुलिस कमिश्नर तक पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के निर्देश दिए। मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है। इधर सजेती थाना पुलिस ने फर्जी दरोगा को फॉलोअर के साथ गिरफ्तार किया है।

जालौन का रहने वाला व्यापारी

उत्तर प्रदेश के जालौन के एट थाना क्षेत्र अंतर्गत पिरौना निवासी आसिफ शेख ने बताया कि बीते मंगलवार को अपने ड्राइवर के साथ कर्नलगंज आए थे। जहां से वह लौट रहे थे। दोपहर के समय नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चुन्नीगंज के पास जागेश्वर मंदिर चौकी प्रभारी नितिन पूनिया ने उनकी कार को रुकवा लिया और अपने साथ बैराज चौकी ले गए। ‌बैराज चौकी पर उनके साथ अभ्रदता की गई। उसे जुआरी बताया गया। उनके पास रखे 5.70 लख रुपए लूट लिए।

ये भी पढ़ें

कन्नौज में धर्म परिवर्तन: बीमारियों को ठीक करने के नाम पर धर्मान्तरण, चार गिरफ्तार
कन्नौज
गुरसहायगंज थाना पुलिस ने चार को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- 'X' कन्नौज पुलिस)

आसिफ शेख ने कर्नलगंज एसीपी से की शिकायत

आसिफ शेख ने इस संबंध में कर्नलगंज एसीपी अमित चौरसिया से शिकायत की। व्यापारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अमित चौरसिया ने डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार को इसकी जानकारी दी। प्रॉपर चैनल से होते हुए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार तक बात पहुंची। उन्होंने दरोगा के खिलाफ सख्त एक्शन लिया और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। कमिश्नर तक बात पहुंचने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आसिफ शेख की तहरीर पर दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस संबंध में नवाबगंज थाना थाना प्रभारी केशव कुमार तिवारी ने बताया कि व्यापारी की तस्वीर दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।

फर्जी दरोगा फॉलोअर के साथ गिरफ्तार

इधर सजेती थाना पुलिस ने फर्जी दरोगा आजाद सिंह पुत्र मानसिक निवासी डुहरू गजेला कानपुर को फर्जी फॉलोअर सौरव सिंह भदोरिया पुत्र जयवीर सिंह निवासी डुहरू गजेला थाना सजेती को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से फर्जी पुलिस परिचय पत्र, गस्ती प्रपत्र, दो बेल्ट, एक मोबाइल, नेम प्लेट, चार पीतल के स्टार, एक एयर पिस्टल होलेस्टर के साथ बरामद किया गया। इसके खिलाफ पीस की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें

अमेठी में नाग नागिन ने सोते समय चाची-भतीजी को काटा, दोनों की मौत, नाग नागिन की पिटाई से मौत
अमेठी
जायस थाना क्षेत्र की घटना (फोटो सोर्स- 'X' अमेठी पुलिस)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 08:38 am

Published on:

28 Aug 2025 08:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / यूपी पुलिस के दरोगा ने व्यापारी को जुआरी बता लूटा, कमिश्नर के आदेश पर मुकदमा दर्ज, फर्जी दरोगा भी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.