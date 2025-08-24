अमेठी में नाग नागिन ने सोते समय चाची-भतीजी को काटा, दोनों की मौत, नाग नागिन की पिटाई से मौत

Aunt and niece died due to snake bite अमेठी में घर के अंदर सो रही चाची और भतीजी को नाग नागिन ने काट लिया सिख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे घर के सदस्यों ने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए दोनों को ही स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां डॉक्टरों ने अमित घोषित कर दिया इधर ग्रामीणों ने नाग नागिन के जोड़ों की पीट कर हत्या कर दी। ‌घर में दो लोगों की एक साथ मौत से कोहराम मच गया। लोगों का रो-रो कर बुरा हाल है। ‌घटना की जानकारी मिलने पर राजस्व कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना जयस थाना क्षेत्र का है।