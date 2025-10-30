अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौसम तंत्र एक्टिव, बेमौसम बारिश का अलर्ट

Weather system active in Arabian Sea and Bay of Bengal मौसम विभाग के अनुसार भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों और बने मौसम तंत्र सक्रिय है।‌ जिसके कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बरसात हो रही है। मौसम में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि पहला सिस्टम अरब सागर के ऊपर का डिप्रेशन है जिसके कारण कई क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए हैं और बारिश हो रही है। ‌ जबकि दूसरा सिस्टम कम दबाव का क्षेत्र है दोनों सिस्टम के बीच हवा का बहाव दिखाई पड़ रहा है। जिसमें एक पश्चिम तो दूसरा पूर्व की ओर घूम रहा है। जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र में बारिश हो रही है। ‌