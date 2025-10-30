Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौसम तंत्र एक्टिव, बेमौसम बारिश का अलर्ट

Weather system active in Arabian Sea and Bay of Bengal मौसम विभाग के अनुसार 31 अक्टूबर को सुबह के समय कानपुर मंडल के जिलों में बारिश होने की संभावना है। इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, औरैया में मौसम आसमान में घने काले बादल छाए रहेंगे।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 30, 2025

Weather system active in Arabian Sea and Bay of Bengal मौसम विभाग के अनुसार भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों और बने मौसम तंत्र सक्रिय है।‌ जिसके कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बरसात हो रही है। मौसम में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि पहला सिस्टम अरब सागर के ऊपर का डिप्रेशन है जिसके कारण कई क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए हैं और बारिश हो रही है। ‌ जबकि दूसरा सिस्टम कम दबाव का क्षेत्र है दोनों सिस्टम के बीच हवा का बहाव दिखाई पड़ रहा है। जिसमें एक पश्चिम तो दूसरा पूर्व की ओर घूम रहा है। जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र में बारिश हो रही है। ‌

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक?

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि मोंथा चक्रवात अब अंदर की ओर बढ़ रहा है। जिसका असर कानपुर मंडल के जिलों में दिखाई पड़ेगा। औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद में कहीं हल्की-फुल्की तो कहीं जोरदार बारिश होने की संभावना है। उत्तर और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगे। कल सुबह के समय कानपुर और उसके आसपास के जिलों में बारिश होने की संभावना है। दोपहर के बाद आसमान में बादल छाए रहेंगे। 3.6 मिली मीटर बारिश होने की संभावना है।

कैसा रहेगा कल का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में कल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। इटावा में कल सुबह के समय हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने का अनुमान है कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, कानपुर देहात में भी सुबह के समय हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दोपहर बाद आसमान में बादल छाए रहेंगे। बारिश की संभावना नहीं है। एक नवंबर से मौसम में एक बार फिर परिवर्तन आएगा और दोपहर बाद धूप निकलने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 08:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौसम तंत्र एक्टिव, बेमौसम बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एक बार फिर वकीलों ने पुलिस को दौड़ाया; गाली-गलौज करते हुए थप्पड़ों की बारिश

lawyers attacked police officers who arrest accused lawyer kanpur
कानपुर

बीमा पॉलिसी बनी हत्या की वजह, मां ने 25 साल के बेटे को प्रेमी के संग मिलकर मार डाला

कानपुर

यूपी पुलिस के कांस्टेबल को महिला के साथ छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा, बहन के साथ मिल सिखाया सबक

महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाला कांस्टेबल (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)
कानपुर

इरफान सोलंकी से मुलाकात पर आजम खान बोले- इनके साथ भी ज्यादती हुई, आ गले लगा लूं तुझे

कानपुर

हाईवे पर मच गई मछलियों की लूट, थैला भर-भरकर घर ले गए लोग

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.