Kanpur Weather Update: आज से बदलेगा मौसम, जानिए कब बढ़ेगी गर्मी और कब मिलेगी ठंडी राहत

मौसम में बदलाव के साथ हवाओं की रफ्तार भी तेज होने लगेगी। फिलहाल धीमी चल रही हवाएं आने वाले दिनों में 1 किमी/घंटा से बढ़कर 18 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं। दिन के समय चलने वाली ये हवाएं गर्म और शुष्क होंगी, जिससे गर्मी का असर और बढ़ जाएगा। तेज हवाओं के कारण धूल उड़ने की भी संभावना है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव गर्मी के मौसम की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और आने वाले दिनों में तापमान और हवा दोनों का प्रभाव बढ़ेगा।