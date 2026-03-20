Weather Update Today: सुबह-सुबह बदलेगा मौसम का खेल! आज और कल आंधी-बारिश का डबल अटैक

IMD Weather Alert:देशभर में आज यानी 20 मार्च की सुबह से ही मौसम में बदलाव के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे हैं। (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आज और कल कई राज्यों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से खासकर उत्तर भारत में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने की संभावना है। कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान भी जताया है। इस बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, हालांकि तेज हवाएं और बारिश कुछ स्थानों पर परेशानी भी खड़ी कर सकती हैं।
आईएमडी के अनुसार 20 मार्च की सुबह से ही उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।उत्तर प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और दोपहर या शाम तक बारिश होने की संभावना है। मौसम में इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।
मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी 20 और 21 मार्च के दौरान मौसम बदल सकता है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। खासकर राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं।आईएमडी ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसम तंत्र के कारण वातावरण में नमी बढ़ रही है, जिससे बादल बन रहे हैं और बारिश की स्थिति बन रही है।
दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। हालांकि इन क्षेत्रों में किसी बड़े मौसम बदलाव की संभावना नहीं है।आईएमडी के अनुसार तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें और बिजली गिरने की घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहें।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग