राज्य महिला आयोग सदस्य ने DGP को लिखा पत्र, JPC के खिलाफ कार्रवाई की मांग, पुलिस कमिश्नर ने कहा…

Women Commission member writes to DGP कानपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर संयुक्त पुलिस आयुक्त के पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने संयुक्त पुलिस आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि कानपुर में राज्य महिला आयोग के कार्यों को गतिमान करने के लिए ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जिससे कि भविष्य में महिला आयोग की सदस्यों को अपमानित न होना पड़े। ‌अनीता गुप्ता का यह पत्र संयुक्त पुलिस आयुक्त के उस पत्र के खिलाफ आया है। जिसमें उन्होंने लिखा था कि राज्य महिला आयोग की सदस्य को थाने के निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कई और भी बातें लिखी थीं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि दोनों पक्षों से बातचीत की गई है।