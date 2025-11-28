Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

राज्य महिला आयोग सदस्य ने DGP को लिखा पत्र, JPC के खिलाफ कार्रवाई की मांग, पुलिस कमिश्नर ने कहा…

Women Commission member writes to DGP कानपुर में JPC और महिला आयोग की सदस्य के बीच का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। महिला आयोग की सदस्य ने डीजीपी को पत्र भेज कर JPC के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।

3 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 28, 2025

महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता और पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका)

Women Commission member writes to DGP कानपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर संयुक्त पुलिस आयुक्त के पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने संयुक्त पुलिस आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि कानपुर में राज्य महिला आयोग के कार्यों को गतिमान करने के लिए ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जिससे कि भविष्य में महिला आयोग की सदस्यों को अपमानित न होना पड़े। ‌अनीता गुप्ता का यह पत्र संयुक्त पुलिस आयुक्त के उस पत्र के खिलाफ आया है। जिसमें उन्होंने लिखा था कि राज्य महिला आयोग की सदस्य को थाने के निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कई और भी बातें लिखी थीं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि दोनों पक्षों से बातचीत की गई है।

22 नवंबर को अनीता गुप्ता पहुंची थी बर्रा थाने

उत्तर प्रदेश के कानपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने बीते 22 नवंबर को बर्रा थाना की महिला हेल्प डेस्क में दर्ज मामलों में कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिसको लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त विनोद कुमार सिंह ने महिला सदस्य अनीता गुप्ता को पत्र भेज कर उनके अधिकार क्षेत्र बताए थे। जिसमें उन्होंने लिखा था कि कानूनी प्रावधानों एवं निर्धारित क्षेत्राधिकारों के अनुसार आयोग के सदस्यों को पुलिस थानों का सीधे निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

थाने का निरीक्षण नहीं, महिला हेल्प डेस्क गई थी

संयुक्त पुलिस आयुक्त के पत्र पर अनीता गुप्ता ने जवाब दिया है और सवाल भी पूछा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि वे बर्रा थाना में महिला हेल्प डेस्क के कार्यों को देखने के लिए गई थीं ना कि पुलिस थाने का निरीक्षण करने के लिए। यह कार्य राज्य महिला आयोग के सदस्य के कार्य क्षेत्र की परिधि में आता है।

अनीता गुप्ता ने पूछा, "कौन सा दैनिक कार्य प्रभावित है?"

इसके साथी अनीता गुप्ता ने एक और बिंदु का जिक्र किया है। जिसमें संयुक्त पुलिस आयुक्त ने लिखा था कि इस प्रकार के निरीक्षण से दैनिक पुलिस कार्य में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न होता है। इस पर भी उन्होंने जवाब मांगा है कि मेरे अवलोकन के मध्य कौन सी आपात स्थिति हेल्प डेस्क पर थी और कैसे दैनिक कार्य प्रभावित हुआ? महिला आयोग को पीड़ित महिलाओं से उपेक्षा और विभाग में लापरवाही की शिकायतें प्रतिदिन प्राप्त होती हैं।

संयुक्त पुलिस आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग

अनीता गुप्ता ने संयुक्त पुलिस आयुक्त के लिखे गए पत्र में बिंदुवार समीक्षा की और पुलिस महानिदेशक से जवाब मांगा है। अपने पत्र में महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने लिखा है कि क्या महिला आयोग की सदस्य आयुक्त से पूछ कर कार्य करेंगी? संयुक्त पुलिस आयुक्त के पत्र के बाद अब कानपुर में आयोग के सदस्यों को कम नहीं कर पाएंगे।‌ उन्होंने संयुक्त पुलिस आयुक्त के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। एक सवाल के जवाब में अनीता गुप्ता ने कहा कि संयुक्त पुलिस आयुक्त का पत्र पुलिस विभाग से ही मीडिया में जारी किया गया है। यह पत्र उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया है।

क्या कहते हैं पुलिस कमिश्नर?

इस संबंध में पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। उन्हें थाना के निरीक्षण के संबंध में जानकारी दी गई थी ।जबकि महिला आयोग की सदस्य का कहना है कि वह किसी समस्या को लेकर गई थी। किसी प्रकार की समस्या को लेकर कोई भी व्यक्ति थाने पर जा सकता है। इस संबंध में महिला आयोग की अध्यक्ष और ज्वाइंट सीपी से भी बातचीत हुई है। मिस अंडरस्टैंडिंग दूर होनी चाहिए। हम सब का उद्देश्य महिलाओं को न्याय देना है। अब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। समय से उनकी शिकायतों का निस्तारण हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Nov 2025 08:49 pm

Published on:

28 Nov 2025 08:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / राज्य महिला आयोग सदस्य ने DGP को लिखा पत्र, JPC के खिलाफ कार्रवाई की मांग, पुलिस कमिश्नर ने कहा…

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली से बनारस जा रही स्लीपर बस में लगी आग, जान की बाजी लगाकर पुलिस ने बचाया यात्रियों को

रामादेवी फ्लाईओवर पर जलती बस (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन को लेकर कानपुर पहुंची और जांच कर वापस हुई, किसी को भनक नहीं लगी, तीन को लिया कस्टडी में

डॉक्टर शाहीन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

कौन हैं ‘दबंग’ IPS ऑफिसर आलोक सिंह? सर्विस में ईमानदारी के लिए अलग पहचान; कई बदमाशों को चटा चुके हैं धूल

know about ips officer alok singh known for his integrity in service presently working as adg of kanpur zone
कानपुर

उत्तर प्रदेश बीजेपी ने की 14 जिलाध्यक्षों के नामों घोषणा, 6 पिछड़ा, सात सामान्य, एक अनुसूचित को मौका

बीजेपी के 14 जिलाध्यक्षों की घोषणा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

‘कमला पसंद’ के मालिक की बहू के सुसाइड केस में अपडेट: डायरी ने खोले राज! कभी खुला बिकता था पान मसाला अब अरबों में टर्नओवर

new twist in suicide case of kamala pasand owner daughter in law deepti chaurasia crime news
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.