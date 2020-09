इस गांव की दलित बस्ती में बनाया गोदाम, रात 11 बजे तक बिक रही शराब

A warehouse built in the Dalit township of this village, liquor being sold till 11 pm-ग्रामीणों ने तहसील में किया प्रदर्शन, एसडीओ को सौंपा ज्ञापन