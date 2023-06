Biparjoy Cyclone: ​​: राजस्थान के इस जिले के मौसम पर 5 दिन रहेगा बिपरजॉय का असर

करौलीPublished: Jun 16, 2023 10:33:43 pm Submitted by: Anil dattatrey

Biparjoy Cyclone: Biparjoy will affect the weather of this district of Rajasthan for 5 days



आकाश में छाएंगे बादल, चलेंगी तेज हवाएं, हल्की बारिश देगी गर्मी से राहत

जिले में 18 से 21 जून तक बदला रहेगा मौमस का मिजाज

Biparjoy Cyclone: ​​: राजस्थान के इस जिले के मौसम पर 5 दिन रहेगा बिपरजॉय का असर

हिण्डौनसिटी. बिपरजॉय चक्रवात को लेकर मौसम विभाग के जिले में येलो अलर्ट जारी करने के बाद क्षेत्र के मौसम में भी बदलाव नजर आने लगा है। शुक्रवार सुबह से ही आकाश में बादल छाने और छितराने से बार-बार तेज धूप खुलने व छांव होने का सिलसिला रहा। मौमस विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 18 से 21 जून तक मौसम पर चक्रवात का असर दिखेगा। हालांकि आकाश में बादल छाने से तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है।