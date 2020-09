खेत में टूटी हाईटेंशन विद्युत लाइन, करंट लगने से पत्नी की मौत, पति झुलसा

Broken high tension power line in the field, wife dies due to current, husband burnt

बाजरा की फसल काट रहा था कृषक दम्पती

लापरवाही पर विद्युत निगम के एक्सईएन ने किया फीडर प्रभारी निलंबित