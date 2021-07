दबंगों ने पांच वर्ष से रोक रखा था आबादी का रास्ता, प्रशासन ने जेसीबी चला हटाए अतिक्रमण

Dabangs had blocked the way of the population for five years, the administration removed the encroachment by running JCB

अतिक्रमण कर बंद किए रास्ते को प्रशासन ने खुलवाया, लोगों को मिली राहत