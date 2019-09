गरीबों के हक का राशन डकार गया डीलर

Black marketing of 4571 liters of kerosene, 370 quintals of wheat and 232 kg of sugar. Enforcement inspector of Food and Civil Supplies Department lodged report.

4571 लीटर कैरोसीन, 370 क्विन्टल गेहूं व 232 किलो चीनी की कालाबाजारी

-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक ने दर्ज कराई रिपोर्ट