किसी को सिलिकोसिस तो नहीं ! रीको औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों का जांचा स्वास्थ्य

Does anyone have silicosis! Health check of workers in Rico Industrial Area

49 श्रमिकों की हुई स्क्रीनिंग, सरकारी अस्पताल में आज होंगे एक्स-रे

-रीको में लगा सिलकोसिस स्वास्थ्य परीक्षण एवं औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर