तीन दिन में फायरिंग के आरोपी गिरफ्तार नहीं,तो एसडीएम आवास पर देंगे धरना

If the accused of firing are not arrested in three days, then the SDM will stage a protest

-कोली समाज ने फरार आरोपियों ने की गिरफ्तारी की मांग