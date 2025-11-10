Karauli News: इस तहसील के 22 पटवार मंडलों में से 6 में पद रिक्त, ग्रामीणों को काटने पड़ रहे चक्कर

कमालपुरा के निवासी बबलूराम ने कहा कि उनके हल्का पटवारी को धवान पंचायत का भी प्रभार दिया गया है। ट्रेस नक्शा बनवाने के लिए कई दिनों से चक्कर काटने पड़ रहे हैं क्योंकि पटवारी समय पर कार्यालय में नहीं मिलते। भोपुर निवासी मोहित मीना ने बताया कि वे जाति प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पटवारी की रिपोर्ट लंबे समय से लंबित है।