Karauli News: इस तहसील के 22 पटवार मंडलों में से 6 में पद रिक्त, ग्रामीणों को काटने पड़ रहे चक्कर

Photo- Patrika
Karauli News: बालघाट तहसील के 22 पटवार मंडलों में से 6 में पद रिक्त रहने के कारण किसानों और आमजन के राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पटवारियों को अतिरिक्त क्षेत्र का प्रभार दिए जाने से कार्य समय पर नहीं हो पा रहे।
सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश नागल ने बताया कि अतिरिक्त जिम्मेदारी के कारण पटवारी अक्सर पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं होते, जिससे किसानों को आवश्यक दस्तावेज बनवाने में परेशानी उठानी पड़ती है। विद्यार्थियों के प्रमाण पत्रों में भी देरी हो रही है।
कमालपुरा के निवासी बबलूराम ने कहा कि उनके हल्का पटवारी को धवान पंचायत का भी प्रभार दिया गया है। ट्रेस नक्शा बनवाने के लिए कई दिनों से चक्कर काटने पड़ रहे हैं क्योंकि पटवारी समय पर कार्यालय में नहीं मिलते। भोपुर निवासी मोहित मीना ने बताया कि वे जाति प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पटवारी की रिपोर्ट लंबे समय से लंबित है।
तहसील के धवान, कमालपुरा, मोरडा, कंजौली, रानोली, निसूरा, बालघाट, भोपुर, किरवाडा, शेखपुरा, महस्वा ए व बी पटवार मंडलों में खाली पद होने से एक पटवारी दो-दो क्षेत्रों का दायित्व संभाल रहा है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।
तहसीलदार श्रीराम मीना ने बताया कि 6 पटवार मंडलों में पद रिक्त हैं। अतिरिक्त प्रभार देकर आमजन के कार्य कराए जा रहे हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई है।
