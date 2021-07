जैन तीर्थ नगरी में वारदात से पहले ही पुलिस ने दबोच लिए हथियारबंद बदमाश

Police caught armed crooks even before the incident in Jain pilgrimage town

वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूमते दो शातिर बदमाशों को दबोचा

-पिस्टल, कारतूस व बाइक जब्त

-श्रीमहावीरजी पुलिस की कार्रवाई