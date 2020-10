चुनाव प्रचार में शराब बांटते पकड़ा सरपंच प्रत्याशी, पुलिस ने लिया रिमांड

Sarpanch candidate caught distributing liquor in election campaign, police took remand

56 पव्वे जब्त, सूरौठ पुलिस की कार्रवाई