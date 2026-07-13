कटिहार में सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा ऑपरेशन, पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क का संदिग्ध मोहम्मद अहद अरेस्ट

Pakistan linked Terror network: बिहार के सीमांचल इलाके में देश की आंतरिक सुरक्षा के मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक संयुक्त ऑपरेशन में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों, राज्य की इंटेलिजेंस यूनिट और बिहार पुलिस ने कटिहार जिले में पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क के एक संदिग्ध सहयोगी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान मोहम्मद अहद (पिता मोहम्मद आलम) के तौर पर हुई है, जो कोरा पुलिस स्टेशन इलाके के मुसापुर का रहने वाला है। इस गिरफ्तारी से सीमांचल समेत पूरे बिहार के प्रशासनिक और सुरक्षा हलकों में हलचल मच गई है।