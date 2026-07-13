कटिहार में सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा ऑपरेशन, पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क का संदिग्ध मोहम्मद अहद अरेस्ट

आरोपी को ले जाती पुलिस (फ़ोटो - IANS)
Pakistan linked Terror network: बिहार के सीमांचल इलाके में देश की आंतरिक सुरक्षा के मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक संयुक्त ऑपरेशन में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों, राज्य की इंटेलिजेंस यूनिट और बिहार पुलिस ने कटिहार जिले में पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क के एक संदिग्ध सहयोगी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान मोहम्मद अहद (पिता मोहम्मद आलम) के तौर पर हुई है, जो कोरा पुलिस स्टेशन इलाके के मुसापुर का रहने वाला है। इस गिरफ्तारी से सीमांचल समेत पूरे बिहार के प्रशासनिक और सुरक्षा हलकों में हलचल मच गई है।
इस गुप्त ऑपरेशन की जानकारी देते हुए SDPO (सदर-2) सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि कटिहार के कोढ़ा पुलिस स्टेशन को एक बेहद पुख्ता और संवेदनशील खुफिया सूचना प्राप्त हुई थी। इनपुट में यह साफ कहा गया था कि मूसापुर का रहने वाला मोहम्मद अहद देश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय है और सीमावर्ती इलाके में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहा था।
सुनील शर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता और संभावित अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन को देखते हुए कटिहार के पुलिस अधीक्षक (SP) के आदेश पर तुरंत एक स्पेशल पुलिस टीम बनाई गई। वैज्ञानिक जांच और तकनीकी निगरानी का इस्तेमाल करते हुए, इस स्पेशल टीम ने जाल बिछाया और संदिग्ध मोहम्मद अहद को उसके ठिकाने से पकड़ लिया।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जिनसे मोहम्मद अहद का सीमा पार मौजूद हैंडलर्स से सीधा संबंध पता चलता है। शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि आरोपी अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए सीमा पार (पाकिस्तान में) मौजूद संदिग्धों के लगातार संपर्क में था। आरोप है कि वह देश-विरोधी बड़ी साज़िश को अंजाम देने की योजना बना रहा था और अब इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है।
फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां मोहम्मद अहद के डिजिटल नेटवर्क का पूरी तरह से पता लगाने के लिए उसके मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और इंटरनेट कॉल के डेटा की जांच कर रही हैं। कटिहार और उसके आस-पास के सीमावर्ती जिलों में सक्रिय उसके उन स्थानीय साथियों की पहचान करने की भी कोशिशें की जा रही हैं, जो इस साजिश में उसे लॉजिस्टिकल या अन्य तरह की मदद पहुंचा रहे थे।
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