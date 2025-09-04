संभाग में राशन लेने वाले 7 लाख लोग लापता, 28 हजार लखपति गटक रहे गरीबों का निवाला!

बालमीक पांडेय@ कटनी. शासकीय उचित मूल्य की दुकान से गरीबों, जरुरतमंदों को मिलने वाले एक रुपए किलो गेहूं व दो रुपए किलो चावल सहित कोविड के बाद से नि:शुल्क मिल रहे राशन की हकीकत परखने व वाजिब लोगों को गल्ला मुहैया कराने के लिए शासन-प्रशासन द्वारा इ-केवायसी कराई गई है। जिले ही नहीं पूरे संभाग व प्रदेश में इ-केवायसी कई माह तक कराई गई है। रिपोर्ट जो सामने आई है वह चौकाने वाली है। आलम यह है कि कटनी जिले में 94 हजार से अधिक लोग केवायसी कराने नहीं पहुंचे, याने कि ये लापता हैं। संभाग में केवायसी न कराने वालों की सबसे अधिक संख्या जबलपुर जिले की 167338 है। जबकि प्रदेशर में लाखों में है।

मामला यहीं नहीं थम रहा, हद तो तब हो जा रही है कि कई लखपति, करोड़पति गरीबों के हक का निवाला डकार रहे हैं। ऐसे लोगों को एसडीएम द्वारा नोटिस थमाए गए हैं, जिससे हडक़ंप मच गया है। कटनी जिले में ऐसे 1027 लोग सामने आए हैं, जिनकी आय 6 लाख रुपए व 25 लाख रुपए से ऊपर है। ऐसे लोगों की संभाग में संख्या 28 हजार 297 है। सर्वाधिक संख्या जबलपुर जिले में 5453, छिंदवाड़ा में 3866 व बालाघाट में 3449 है। जबकि प्रदेश भर में एक लाख 60 हजार 186 लोगों को नोटिस थमाए गए हैं, जिससे हडक़ंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने केवायसी नहीं कराई है, उनके नाम का राशन तीन माह से नहीं मिल रहा।