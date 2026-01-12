गजब!: लिपिक ने स्वीकारा 17.36 लाख का भ्रष्टाचार, कार्रवाई की बजाय समझौते का बनाया जा रहा दबाव

कटनी. सेवानिवृत्त एएनएम सावित्री वर्मा के साथ हुई 17.36 लाख रुपए की धोखाधड़ी उजागर होने के एक पखवाड़े बाद भी स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन के अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हैरानी की बात तो यह है कि जिला अस्पताल में पदस्थ लिपिक राहुल मिश्रा ने कथनों में स्वीकार किया कि उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है, इसके बाद अफसरों की मेहरबानी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर के अंक में पत्रिका ने ‘एएनएम का फर्जी खाता खोलकर हड़पे जीपीएफ व ग्रेच्युटी के 17.26 लाख रुपए’ नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित की। मामला उजागर होने पर कलेक्टर आशीष तिवारी ने जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन अबतक जांच गोल-गोल घूम रही है।

हैरानी की बात तो यह है कि सीएमएचओ द्वारा 1 जनवरी को कलेक्टर को भेजे गए पत्र में कह दिया गया है कि उनकी राशि एक्सिस बैंक खाते में भेज दी गई है। राहुल मिश्रा को सीएमएचओ कार्यालय का कर्मचारी नहीं होने की जानकारी दी है। सीएमएचओ ने कहा कि राहुल मिश्रा सहायक ग्रेड-3 की पदस्थापना सीएस कार्यालय में है। समस्या का निराकरण कराए बगैर टीएल के प्रकरण को विलोपित करने की बात कह दी गई है।