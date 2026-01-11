प्रभारी आयुक्त ने कटायेघाट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं लैब का किया औचक निरीक्षण, सैंपलों की रोजाना जांच के निर्देश

कटनी. शहर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत सीईओ एवं नगर निगम की प्रभारी आयुक्त हरसिमरनप्रीत कौर ने शनिवार सुबह कटायेघाट स्थित जल शोधन संयंत्रों, पेयजल गुणवत्ता जांच के लिए स्थापित लैब की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यप्रणाली, मशीनों की स्थिति एवं पानी के नमूनों की जांच प्रक्रिया को देखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि पत्रिका द्वारा लगातार पेयजल आपूर्ति में बरती जा रही लापरवाही, कई क्षेत्रों में पानी में अधिक टीडीएस, नाले-नालियों के अंदर से गुजर रही पाइप लाइनों के कारण दूषित पानी की आपूर्ति, जलस्रोतों की निगरानी में कमी जैसे मुद्दों को लेकर सिलसिलेवार खबरें प्रकाशित की गई थीं। इन खबरों को संज्ञान में लेते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा अब सक्रियता दिखाते हुए यह निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त शैलेश गुप्ता, सहायक यंत्री आदेश जैन, उपयंत्री मृदुल श्रीवास्तव, केमिस्ट मानेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रभारी आयुक्त ने शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए निगम के तकनीकी अमले को निरंतर सक्रिय रहने के निर्देश दिए।