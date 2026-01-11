11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कटनी

प्रभारी आयुक्त ने कटायेघाट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं लैब का किया औचक निरीक्षण, सैंपलों की रोजाना जांच के निर्देश

लीकेज व प्रदूषण संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के आदेश

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Jan 11, 2026

Water

Water

कटनी. शहर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत सीईओ एवं नगर निगम की प्रभारी आयुक्त हरसिमरनप्रीत कौर ने शनिवार सुबह कटायेघाट स्थित जल शोधन संयंत्रों, पेयजल गुणवत्ता जांच के लिए स्थापित लैब की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यप्रणाली, मशीनों की स्थिति एवं पानी के नमूनों की जांच प्रक्रिया को देखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि पत्रिका द्वारा लगातार पेयजल आपूर्ति में बरती जा रही लापरवाही, कई क्षेत्रों में पानी में अधिक टीडीएस, नाले-नालियों के अंदर से गुजर रही पाइप लाइनों के कारण दूषित पानी की आपूर्ति, जलस्रोतों की निगरानी में कमी जैसे मुद्दों को लेकर सिलसिलेवार खबरें प्रकाशित की गई थीं। इन खबरों को संज्ञान में लेते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा अब सक्रियता दिखाते हुए यह निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त शैलेश गुप्ता, सहायक यंत्री आदेश जैन, उपयंत्री मृदुल श्रीवास्तव, केमिस्ट मानेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रभारी आयुक्त ने शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए निगम के तकनीकी अमले को निरंतर सक्रिय रहने के निर्देश दिए।

क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए पीएचई भेजे जाएंगे नमूने

पानी की जांच क्रॉस चेक न होने के मुद्दे को भी पत्रिका ने उठाया। इस पर आयुक्त ने लैब निरीक्षण के दौरान प्रभारी आयुक्त ने विभिन्न वार्डों से एकत्रित पानी के नमूनों को देखते हुए उनके मानक स्तर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपयंत्री मृदुल श्रीवास्तव एवं केमिस्ट मानेंद्र सिंह द्वारा मीटर, जार टेस्टिंग, केमिकल इक्विपमेंट, टीडीएस मीटर, पीएच मीटर, टर्बिडिटी मीटर सहित अन्य उपकरणों की कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी दी गई। मौके पर गर्ग चौराहे से लिए गए सैंपल की टीडीएस जांच मानक के अनुरूप पाई गई। प्रभारी आयुक्त ने सैंपलिंग कार्य नियमित रूप से जारी रखने एवं शिकायत प्राप्त स्थलों के पानी के नमूनों को लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग की लैब से क्रॉस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए।

शिकायतों का प्राथमिकता से हो निराकरण

प्रभारी आयुक्त कौर ने नगर में विभिन्न माध्यमों से की जा रही पेयजल आपूर्ति की जानकारी लेते हुए किसी भी प्रकार के लीकेज अथवा पेयजल संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रभारी आयुक्त ने 20 एमएलडी प्लांट एवं सुरम्य पार्क के समीप स्थित 9 एमएलडी जल शोधन संयंत्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने तीनों फिल्टर यूनिट, ब्लीचिंग डोज, एयर कंप्रेसर मशीन, विभिन्न चैनलों के माध्यम से पानी के फिल्टर होने की प्रक्रिया को देखा। साथ ही स्टॉक रजिस्टर देखकर जल शुद्धिकरण में उपयोग होने वाले एलम, लाइम, ब्लीचिंग पाउडर एवं अन्य सामग्री की दैनिक खपत की जानकारी ली। प्रभारी आयुक्त ने जल शोधन संयंत्र में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा कर उन्हें पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें

जांच पर सवाल: पीएचई 3600 जांच का लक्ष्य कर रहा पूरा तो नगर निगम ने सालभर में की 1360 जांचें
कटनी
Katni water

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 11:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / प्रभारी आयुक्त ने कटायेघाट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं लैब का किया औचक निरीक्षण, सैंपलों की रोजाना जांच के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

78 साल का दर्द भरा इंतजार: सिंधी परिवारों को अब तक नहीं मिला जमीन का हक, पुनर्वास की जमीन नजूल में दर्ज

Sindhi samaj
कटनी

प्रभारी मंत्री ने कहा: आमजन को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य, कांग्रेस का गम्भीर आरोप

Bjp
कटनी

स्कूलों में बॉडी शेमिंग की अनदेखी, बच्चों की चुप्पी बन रही मानसिक संकट की वजह

Children Falling Victim to Body Shaming
कटनी

चोरों का सुरक्षित ठिकाना बन रहा ये शहर, दिनदहाड़े लाखों की चोरी से मचा हड़कंप

Safest City For Thieves
कटनी

इंदौर में त्रासदी के बाद गंभीर बेपरवाही: नगर निगम में 558, जिला अस्पताल में 510 तो घंटाघर हैंडपंप में 612 टीडीएस, पीने योग्य नहीं है पानी

Water supply test
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.