जांच पर सवाल: पीएचई 3600 जांच का लक्ष्य कर रहा पूरा तो नगर निगम ने सालभर में की 1360 जांचें

कटनी. इंदौर में खराब पानी की सप्लाई से 17 लोग काल कलवित हो चुके हैं। शहर में भी लगातार मटमैले पानी, कीड़ायुक्त पानी, दुर्गंध वाले पानी सप्लाई की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। सीवर लाइन कंपनी आयेदिन पाइप लाइनों को क्षतिग्रस्त कर रही है, जिससे लोगों के घरों में खराब पानी आ रहा है, यह बात अलग है कि नगर निगम प्रबंधन जांच में सब ठीक बता रहा है। वहीं दूसरी ओर शहर से लेकर गांव तक पानी की शुद्धता की जांच के नाम पर औपचारिकता निभाई जा रही है। नगर निगम द्वारा एक साल में सिर्फ 1530 जांचें की गई हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट कहीं की ऐसी नहीं आई, जिसका परिणाम मानव स्वास्थ्य के लिए घातक रहा हो, चाहे भले ही कितना भी गंदा पानी क्यों न हो। पुरानी पाइप लाइन शहर के लिए नासूर बनी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर पत्रिका द्वारा सिलसिलेवार लापरवाही उजागर की गई, जिसके बाद नगर निगम प्रबंधन एहतियात बरत रहा है। नगर निगम प्रशासन ने आम जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कहा है कि यदि कहीं भी पेयजल की शुद्धता को लेकर किसी प्रकार की शिकायत हो, तो नागरिक तत्काल नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 9351136230 पर संपर्क करें, ताकि समय पर सुधारा कराया जा सके।