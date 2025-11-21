करोड़ों के मंडी टैक्स में घालमेल: 40 करोड़ की बन रही वसूली, दिया सिर्फ 8 करोड़ का नोटिस

कटनी. शहर के उपनगरीय क्षेत्र पुरैनी में संचालित होने वाली एक निजी फल-सब्जी मंडी में करोड़ों रुपए के मंडी टैक्स के घालमेल का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुठला स्थित निजी प्राइवेट थोक फल-सब्जी मंडी में सन 2012 से 2022-23 तक बिना किसी टैक्स के करोड़ों रुपए का व्यापार चलता रहा और मंडी समिति को फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। आश्चर्य की बात यह कि मंडी प्रशासन ने दस वर्षों की इस भारी टैक्स चोरी का आंकलन कर पेनाल्टी सहित करीब 40 करोड़ रुपये की वसूली बनती थी, लेकिन मंडी प्रबंधन द्वारा सिर्फ 8 करोड़ रुपए का नोटिस जारी कर दिया गया। घोटाले की शिकायत ईओडब्ल्यू व लोकायुक्त तक पहुंची तो मंडी अफसरों की लीपा-पोती भी सामने आ गई।

जिला मंडी प्रशासन के दस्तावेज बताते हैं कि 2005 से बिलैया तलैया क्षेत्र में थोक-फुटकर सब्जी फल मंडी संचालित थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद व्यापारियों को कृषि उपज मंडी में लाइसेंस लेकर कारोबार करना था, लेकिन जबलपुर-दमोह के दो प्रभावी नेताओं के संरक्षण में आदर्श थोक फल एवं सब्जी व्यापारी संघ ने कुठला में निजी मंडी खड़ी कर दी। इसके चलते सरकारी कृषि उपज मंडी को मिलने वाला मंडी टैक्स पूरी तरह बंद हो गया। मंडी सचिव व कलेक्टर उस समय नेताओं के दबदबे के कारण कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं थे। निजी मंडी दस वर्षों तक टैक्स फ्री चलती रही जबकि प्रतिदिन लाखों का कारोबार होने की पुष्टि मंडी प्रशासन ने स्वयं की है।