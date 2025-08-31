सायबर फ्रॉड में इस्तेमाल 132 मोबाइल डिवाइस कराईं ब्लॉक, 29 पर हुई कार्रवाई

कटनी. जिले में बढ़ते सायबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि जिला सायबर सेल की टीम ने अब तक सायबर फ्रॉड में उपयोग हो रहे 132 मोबाइल डिवाइसेज को चिन्हित कर ब्लॉक कराया है। जांच में सामने आया कि ठग फर्जी बैंक खातों और मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी कर रहे थे। ये सिम अलग-अलग राज्यों से फर्जी दस्तावेजों या लालच देकर खरीदी जाती थीं और मोबाइल हॉटस्पॉट बनाकर फ्रॉड गतिविधियों में प्रयोग की जाती थीं। पुलिस द्वारा ऐसे संदिग्ध डिवाइसेज की पहचान कर उन्हें ब्लॉक करवाया गया है, जिससे अब उनका दुरुपयोग संभव नहीं होगा।

सायबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई और पीडि़तों को राहत देने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ने जिला सायबर हेल्पलाइन नंबर 7049140613 और नेशनल सायबर हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किए हैं। इन पर शिकायत मिलने पर एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से केस दर्ज कर फ्रॉड अमाउंट को फ्रीज करवाने की कार्रवाई की जा रही है।