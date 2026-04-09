खनिज माफियाओं पर शिकंजा, रेत खदान के अवैध रास्ते ध्वस्त, वाहन किए जब्त, कई हाइवा किये जब्त

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पॉल के नेतृत्व में कटनी-उमरिया रोड पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करना, ओवरलोडिंग पर नियंत्रण और बिना वैध दस्तावेजों के संचालित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करना रहा। सुबह से शुरू हुए इस अभियान में परिवहन विभाग की टीम ने मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को रोककर उनकी बारीकी से जांच की। कुल 48 वाहनों की जांच में 11 वाहन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। इन पर कार्रवाई करते हुए अधिकांश वाहनों को थाना कुठला और एक वाहन को थाना बड़वारा में सुरक्षित रखा गया। जांच के दौरान सामने आया कि कई वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर संचालित हो रहे थे, जो सडक़ सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। विशेष रूप से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर फोकस किया गया। कार्रवाई में तीन वाहन गिट्टी से ओवरलोड, तीन वाहन रेत से लदे और एक वाहन बॉक्साइट से ओवरलोड पाया गया। इसके अलावा दो वाहन मुरम और दो वाहन कोयला परिवहन करते हुए नियमों के विरुद्ध पाए गए, जिनमें आवश्यक दस्तावेजों की कमी भी थी वहीं एक वाहन बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के संचालित होता मिला, जिसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए जब्त कर लिया गया। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पॉल ने बताया कि ओवरलोडिंग और बिना फिटनेस के वाहन न केवल दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाते हैं, बल्कि सडक़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक करना भी है। अभियान के दौरान कई चालकों को समझाइश देते हुए भविष्य में नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई।