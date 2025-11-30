रास नही आ रही समाधान योजना: 132812 में से महज 7661 ने लिया लाभ, 100 करोड़ में 1.14 करोड़ किए जमा

कटनी. जिले में तीन लाख बिजली उपभोक्ता है, जिनमें से एक लाख 32 हजार 812 ऐसे उपभोक्ता हैं जो तीन माह से लेकर कई माह व वर्षों से बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। इन उपभोक्ताओं पर 100 करोड़ 22 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। 17 करोड़ 42 लाख रुपए इसमें सरचार्ज की राशि जुड़ी हुई है। एकमुश्त बिल जमा करने पर सरचार्ज में छूट दी जा रही है, इसके लिए समाधान योजना शुरू की गई है। नवंबर माह में बहुत की कम संख्या में उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाने पहुंचे हैं।

जानकारी के अनुसार समाधान योजना के तहत 3 नवंबर से 28 नवंबर तक 7 हजार 661 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है। 4516 उपभोक्ताओं ने 98 लाख 40 हजार रुपए का भुगतान किया है। इसमें कंपनी ने 15 लाख 24 हजार रुपए सरचार्ज की छूट प्रदान की है। 3145 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने किश्तों में 28 लाख रुपए का भुगतान किया है। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार ने सभी प्रकार के घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक कनेक्शनों के लिए योजना शुरू की है, इसके बाद भी उपभोक्ताओं को रास नहीं आई है।