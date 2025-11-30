Patrika LogoSwitch to English

कटनी

रास नही आ रही समाधान योजना: 132812 में से महज 7661 ने लिया लाभ, 100 करोड़ में 1.14 करोड़ किए जमा

बिजली कंपनी ने शुरू की कार्रवाई, 1255 उपभोक्ताओं के काटे कनेक्शन, डीआरए एक्ट के तहत कार्रवाई

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Nov 30, 2025

Electricity bill defaulters

कटनी. जिले में तीन लाख बिजली उपभोक्ता है, जिनमें से एक लाख 32 हजार 812 ऐसे उपभोक्ता हैं जो तीन माह से लेकर कई माह व वर्षों से बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। इन उपभोक्ताओं पर 100 करोड़ 22 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। 17 करोड़ 42 लाख रुपए इसमें सरचार्ज की राशि जुड़ी हुई है। एकमुश्त बिल जमा करने पर सरचार्ज में छूट दी जा रही है, इसके लिए समाधान योजना शुरू की गई है। नवंबर माह में बहुत की कम संख्या में उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाने पहुंचे हैं।
जानकारी के अनुसार समाधान योजना के तहत 3 नवंबर से 28 नवंबर तक 7 हजार 661 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है। 4516 उपभोक्ताओं ने 98 लाख 40 हजार रुपए का भुगतान किया है। इसमें कंपनी ने 15 लाख 24 हजार रुपए सरचार्ज की छूट प्रदान की है। 3145 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने किश्तों में 28 लाख रुपए का भुगतान किया है। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार ने सभी प्रकार के घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक कनेक्शनों के लिए योजना शुरू की है, इसके बाद भी उपभोक्ताओं को रास नहीं आई है।

यह है शहर की स्थिति

शहर के 28 हजार 559 उपभोक्ताओं पर 16 करोड़ 30 लाख रुपए बकाया है। 811 उपभोक्ताओं ने ही समाधान योजना में रुचि दिखाई है। 21 लाख 16 हजार रुपए जमा किया है, इनको 6 लाख 34 हजार रुपए के सरचार्ज में छूट दी गई है। शहर संभाग में समय बिल की बकाया राशि न जमा करने पर डीआरए एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विकट परिस्थितियों में नगर निगम, कुर्की हुई तो 200 साल तक लोग रखेंगे याद, पलटवार कर निकालें प्रमोटर पर रिकवरी

1255 की कटी बिजली

तीन माह से अधिक समय से बिजली बकाया होने ने पर एक पखवाड़े में 1255 लोगों के घरों की बिजली काट दी गई है। इन उपभोक्ताओं पर ढाई करोड़ रुपए से अधिक का बिल बकाया था। सोनी मोहल्ला में प्रदीप सोनी पर 82 हजार से अधिक बकाया होने व चांडक चौक में सुरेश कुशवाहा पर 80 हजार से अधिक बकाया होने पर कनेक्शन काटे गए हैं। वहीं इन सबके बीच समाधान योजना के तहत हिरवारा निवासी उपभोक्ता सियाराम यादव का एक लाख 38 हजार रुपए का बिल बकाया था, जिसे एक लाख 24 हजार रुपए की छूट मिली है। कुल 15 हजार 990 रुपए बिल जमा करना पड़ा है।

वर्जन
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए समाधान योजना चल रही है, जिसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तीन माह से अधिक बकाया होने पर बिल जमा न करने की स्थिति में अब कनेक्शनों को काटने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 1255 लोगों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने कहा गया है।
मुकेश मोहबे, शहर अभियंता।

Published on:

30 Nov 2025 08:04 pm

रास नही आ रही समाधान योजना: 132812 में से महज 7661 ने लिया लाभ, 100 करोड़ में 1.14 करोड़ किए जमा

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

