तेवरी से शहर आ रही शराब, डिलेवरी से पहले वाहन सहित 32 पेटी जब्त, शराब की तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई

Action Taken Against Liquor Smuggling in Katni
कटनी. अवैध शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के बीच पुलिस और आबकारी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जिलेभर में जमकर अवैध शराब की तस्करी हो रही है, पैकारियां गांव-गांव आबाद हैं। लागातार विरोध और चक्काजाम के बाद भी नशे पर प्रहार नहीं हो पा रहा है। हालांकि झिंझरी पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध देशी शराब की तस्करी करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से शराब से भरा लोडर वाहन जब्त किया है।
रविवार को रात्रि गश्त के दौरान पुलिस चौकी झिंझरी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक लोडर वाहन अवैध शराब लेकर तेवरी की ओर से कटनी आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने एनएच-40 रोड पर ग्राम देवरीटोला स्थित मेगी प्वाइंट ढाबा के सामने वाहन को रोकने की कार्रवाई की। पुलिस को देखकर वाहन चालक एवं उसके साथ बैठा व्यक्ति भागने लगे, लेकिन पुलिस स्टॉफ एवं राहगीर साक्षियों की मदद से घेराबंदी कर दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में माधव केवट (19) निवासी विवेकानंद चौक लखेरा थाना रंगनाथ नगर व गोपी भूमिया (22) निवासी टिकरिया स्कूल के पास थाना रंगनाथ नगर को दबोचा।
वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को 32 पेटी लाल मसाला देशी मदिरा मिली है। अवैध तरीके से तस्करी हो रही शराब की अनुमानित कीमत 1 लाख 76 हजार रुपए है। पुलिस ने वाहन क्रमांक एमपी 20 बीजी 3452 अनुमानित कीमत 7 लाख 50 हजार रुपए जब्त करते हुए पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। झिंझरी चौकी में दो महीनों में अवैध शराब की 6 बड़ी खेपें पकड़ी जा चुकी हैं। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया ने पहुंचकर जांच की है।
सूत्रों की मानें तो तेवरी-स्लीमनाबाद क्षेत्र से चार गाडिय़ों में शराब भरकर शहर भेजे जाने की सूचना पुलिस को पुलिस थी। यह सूचना किसी शराब ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा पुलिस तक पहुंचाई गई, जिसके बाद झिंझरी चौकी पुलिस सक्रिय हुई और एक गाड़ी शराब पकड़ में सफल हो पाई। सूत्रों की मानें तो बल्क में अवैध तरीके से शहर में शराब आ रही है।
झिंझरी पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब किसके द्वारा तस्करी की जा रही थी और कटनी में किसके पास डिलेवर होनी थी, पुलिस यह पता नहीं लगा पाई है। झिंझरी चौकी प्रभारी का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों ने बयान दिया है कि तेवरी के जंगल में शराब लाकर हमारी गाड़ी में लोड की गई थी। इसकी डिलेवरी कटनी में की जानी थी। बैच नंबर के आधार पर भी पुलिस अबतक शराब का पता नहीं लगा पाई। बता दें कि तेवरी-स्लीमनाबाद क्षेत्र में एक पुलिस अधिकारी के रिश्तेदार का भी कारोबार है, ऐसे में अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
एसपी के निर्देश पर रात्रि में गश्त के दौरान नेशनल हाइवे में झिंझरी पुलिस द्वारा 288 बल्क लीटर शराब जब्त की गई है। दो आरोपियों को पकड़ा गया है। तेवरी से शराब शहर आ रही थी। शराब किसकी है, इसकी जांच की जा रही है। लगातार शराब तस्करी की सूचना मिल रही थी। इसमें पुलिस अधिकारी-कर्मचारी के संलिप्तती की भी जांच कराई जाएगी।
