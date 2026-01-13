तेवरी से शहर आ रही शराब, डिलेवरी से पहले वाहन सहित 32 पेटी जब्त, शराब की तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई

कटनी. अवैध शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के बीच पुलिस और आबकारी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जिलेभर में जमकर अवैध शराब की तस्करी हो रही है, पैकारियां गांव-गांव आबाद हैं। लागातार विरोध और चक्काजाम के बाद भी नशे पर प्रहार नहीं हो पा रहा है। हालांकि झिंझरी पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध देशी शराब की तस्करी करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से शराब से भरा लोडर वाहन जब्त किया है।

रविवार को रात्रि गश्त के दौरान पुलिस चौकी झिंझरी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक लोडर वाहन अवैध शराब लेकर तेवरी की ओर से कटनी आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने एनएच-40 रोड पर ग्राम देवरीटोला स्थित मेगी प्वाइंट ढाबा के सामने वाहन को रोकने की कार्रवाई की। पुलिस को देखकर वाहन चालक एवं उसके साथ बैठा व्यक्ति भागने लगे, लेकिन पुलिस स्टॉफ एवं राहगीर साक्षियों की मदद से घेराबंदी कर दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में माधव केवट (19) निवासी विवेकानंद चौक लखेरा थाना रंगनाथ नगर व गोपी भूमिया (22) निवासी टिकरिया स्कूल के पास थाना रंगनाथ नगर को दबोचा।