पैथोलॉजी में प्रशासन, स्वास्थ्य व नगर निगम की छापेमारी, लैब में नहीं मिले पैथोलॉजिस्ट

कटनी. मंगलवार दोपहर पैथोलॉजी संचालकों में उस समय हडक़ंप मच गया जब प्रशासन, स्वास्थ्य व नगर निगम की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम द्वारा गठित की गई टीम ने चार पैथोलॉजी लैब की जांच की। तहसीलदार आशीष अग्रवाल के नेतृत्व में टीमों ने जांच की। जांच के दौरान तीन लैब में खामियां सामने आईं। मौके पर पैथोलॉजिस्ट ही नहीं पाए गए। यहां पर संचालक या फिर लैब टैक्नीशियन ब्लड सेम्पल लेकर मशीनों में तरह-तरह की जांच करते पाए गए। तीन सेंटर में जांच हो रहीं थीं, लेकिन एक सेंटर में जांच होना नहीं पाया गया। नियम के अनुसार पैथोलॉजी में जांच व रिपोर्ट एमडी पैथोलॉजिस्ट के सुपरवीजन में होनी है व हस्ताक्षर से रिपोर्ट जारी होना है, बायो मेडिकल वेस्ट का पंजीकरण हो, बायोमेडिकल वेस्ट का सही तरीके से निराकरण हो, पंजीयन हो तभी संचालन किया जा सकता है, इन मानकों का पालन हो रहा है कि नहीं इसके लिए सभी लैब की जांच कर दोनों टीमों को रिपोर्ट तीन दिवस में सौंपना है।