पीले चावल देकर बुलाया: 19,866 बच्चों के शैक्षणिक सफर की आज होगी शुरुआत

सांदीपनि शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झिंझरी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 24 मार्च से 28 मार्च तक आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में जमा कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लॉटरी प्रणाली अपनाई जाएगी। लॉटरी का आयोजन 30 मार्च को विद्यालय परिसर में किया जाएगा, जिसमें अभिभावकों की उपस्थिति में चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रवेश के लिए कक्षा पहली और कक्षा छठवीं में 30-30 सीटें निर्धारित की गई हैं। सीमित सीटों के कारण हर वर्ष यहां प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। सांदीपनि विद्यालय झिंझरी अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहां स्मार्ट क्लासरूम, समृद्ध पुस्तकालय, विज्ञान आधारित प्रयोगशालाएं और कंप्यूटर शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।