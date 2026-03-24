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पीले चावल देकर बुलाया: 19,866 बच्चों के शैक्षणिक सफर की आज होगी शुरुआत

1713 आंगनवाड़ी केंद्रों में आज ‘विद्यारम्भ’ का उत्सव, परंपरा और शिक्षा का अनोखा संगम

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कटनी

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Balmeek Pandey

Mar 24, 2026

Aaganwadi

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कटनी। जिले में आज शिक्षा का एक विशेष और उत्साहपूर्ण अध्याय शुरू होने जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 24 मार्च को ‘विद्यारम्भ’ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 19,866 बच्चों का औपचारिक रूप से शैक्षणिक जीवन प्रारंभ होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को आंगनवाड़ी से प्राथमिक विद्यालयों में सहज रूप से प्रवेश दिलाया जाएगा।
कार्यक्रम को खास बनाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों और उनके अभिभावकों को पारंपरिक तरीके से पीले चावल और आकर्षक आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया गया है। इस पहल ने न केवल कार्यक्रम के प्रति उत्साह बढ़ाया है, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सांस्कृतिक जुड़ाव को भी मजबूत किया है।

जिले भर में एक साथ आयोजन

जिले के सभी 1713 आंगनवाड़ी केंद्रों में एक साथ ‘विद्यारम्भ’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन में शिक्षा की मजबूत नींव रखने का प्रयास है। इस दौरान बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पूर्ण करने के प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे, जिससे उनके विद्यालयीन जीवन की शुरुआत को औपचारिक पहचान मिलेगी।

सहज संक्रमण पर विशेष फोकस

इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आंगनवाड़ी से प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरण के दौरान आने वाली कठिनाइयों को कम करना है। अक्सर छोटे बच्चों के लिए नया माहौल चुनौतीपूर्ण होता है, ऐसे में ‘विद्यारम्भ’ कार्यक्रम के जरिए उन्हें उत्सव के माहौल में स्कूल से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े और वे पढ़ाई के प्रति प्रेरित हों।

अभिभावकों की भागीदारी से बढ़ेगा आत्मविश्वास

कार्यक्रम में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों की उपस्थिति को भी विशेष महत्व दिया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिभा पाण्डेय ने अपील की है कि अधिक से अधिक अभिभावक अपने बच्चों के साथ कार्यक्रम में शामिल हों, ताकि बच्चों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिल सके।

शिक्षा की मजबूत नींव की ओर कदम

विशेषज्ञों के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में दी गई शिक्षा बच्चे के संपूर्ण विकास की आधारशिला होती है। ‘विद्यारम्भ’ जैसे कार्यक्रम न केवल बच्चों को शिक्षा से जोड़ते हैं, बल्कि उन्हें एक सकारात्मक और उत्सवपूर्ण अनुभव भी प्रदान करते हैं। आज का यह आयोजन जिले के हजारों नन्हे-मुन्नों के लिए नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा, जहां परंपरा, उत्साह और शिक्षा का सुंदर समन्वय देखने को मिलेगा।

सांदीपनि विद्यालय झिंझरी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 30 मार्च को लॉटरी से होगा चयन

सांदीपनि शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झिंझरी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 24 मार्च से 28 मार्च तक आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में जमा कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लॉटरी प्रणाली अपनाई जाएगी। लॉटरी का आयोजन 30 मार्च को विद्यालय परिसर में किया जाएगा, जिसमें अभिभावकों की उपस्थिति में चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रवेश के लिए कक्षा पहली और कक्षा छठवीं में 30-30 सीटें निर्धारित की गई हैं। सीमित सीटों के कारण हर वर्ष यहां प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। सांदीपनि विद्यालय झिंझरी अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहां स्मार्ट क्लासरूम, समृद्ध पुस्तकालय, विज्ञान आधारित प्रयोगशालाएं और कंप्यूटर शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

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Published on:

24 Mar 2026 10:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / पीले चावल देकर बुलाया: 19,866 बच्चों के शैक्षणिक सफर की आज होगी शुरुआत

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