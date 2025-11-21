‘सेटिंग साम्राज्य’: जिला जेल में बंद अपराधियों को मिल रही मनचाही सुविधा!

कटनी. जिला जेल में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां वर्षों से पदस्थ सुरक्षा कर्मियों और अपराधियों के बीच गहरी सेटिंग होने का आरोप लगाते हुए एक स्थानीय नागरिक ने बुधवार को कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायतकर्ता रवि नागवानी ने अपने पत्र में जेल सुरक्षा कर्मी राजभान दुबे पर कई गम्भीर आरोप लगाते हुए जेल के भीतर अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों को दी जाने वाली सुविधाओं का विस्तृत उल्लेख किया है।

शिकायतकर्ता रवि नागवानी के अनुसार जिला जेल कटनी में तैनात कुछ सुरक्षा कर्मी कई वर्षों से कैद अपराधियों से सांठगांठ कर अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। जेल में बंद अपराधियों से पैसा लेकर पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। जेल में मौजूद सुरक्षा कर्मी आरोपियों को मनचाही सुविधाएं पहुंचाने में सक्रिय रहते हैं, जिसके लिए पैसों का लेनदेन खुलेआम होता है। शिकायत में पुलिस कर्मी राजभान दुबे का नाम विशेष रूप से लेते हुए कहा गया है कि वे जेल के अंदर पूरी सेटिंग के प्रमुख संचालक हैं। नागवानी ने आरोप लगाया कि जेल के इन कथित अवैध कृत्यों पर जेल प्रशासन, खासकर जेल अधीक्षक, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे, जिससे आरोपियों के हौसले और अधिक बढ़ गए हैं।