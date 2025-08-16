खराब इंजीनियरिंग का नमूना: हाइवे की बजाय फ्लाई ओवर पर चढ़ रहे वाहन, बीच रास्ते से वापस लौट रहे

कटनी. करोड़ों की लागत से बनाए गए कटनी बाइपास पर एनएचएआई अफसरों की खराब इंजीनियरिंग का खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। यहां संभवत: पहला ऐसा फ्लाईओवर बना है, जिसमें चढकऱ वाहन चालकों को शहर की सडक़ में प्रवेश करना होता है। जबकि अन्य शहरों में आमतौर पर फ्लाईओवर शहर से बाहर जाने के लिए होते हैं। इसी गफलत के कारण प्रतिदिन यहां सैकड़ों वाहन हाइवे की सडक़ की बजाय शहर में प्रवेश करने के लिए बने फ्लाईओवर पर चढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाकर उन्हें अपनी गलती का अहसास होता है तो फिर वाहन लौटकर आते हैं। इसी तरह की स्थित सीधे जा रहे हाइवे पर बनती है। कुछ दूर जाकर फिर वाहन वापस होता है और रॉंग साइड पर दौड़ते हुए फ्लाईओवर तक पहुंचता है। अफसरों की इस लापरवाही के कारण गत दिवस दो युवक भी गफलत में हादसे का शिकार हो गए थे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। जबलपुर से कटनी प्रवेशस्थल पर हुई गंभीर चूक के कारण लोगों की जान जाना शुरू हो गई है। हैरानी की बात तो यह है कि फ्लाईओवर और बाइपास के नवनिर्माण को उपलब्धी बताने वाले जनप्रतिनिधि भी हाइवे पर हुई इस गंभीर चूक पर बेबस नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन भी प्रतिदिन रॉंग साइड पर दौड़ रहे वाहनों को लेकर अबतब वैकल्पिक व सुरक्षा इंतजाम नहीं कर सका है।