कुर्की-वसूली के बाद बिल जमा न करने वालों उपभोक्ताओं के खाते हो रहे सीज

Mpeb
कटनी. भरपूर बिजली जलाने के बाद समय पर या तीन माह तक बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के लिए विभाग ने समाधान योजना शुरू की और छूट देकर उपभोक्ताओं को बिल जमा करने प्रेरित किया गया, बावजूद इसके योजना रास नहीं आ रही और लोगों ने बिल जमा करने में रुचि नहीं दिखाई। ऐसे उपभोक्ताओं के साथ अब विभाग कुर्की, वसूली की कार्रवाई के साथ अब उनके बैंक खातों को सीत करने की कार्रवाई की जा रही है। अब उपभोक्ता बैंकिंग लेनदेन नहीं कर सकेंगे।
कार्पोरेट कार्यालय स्तर से ऐसे टॉप-200 उपभोक्ताओं की सूची तैयार की गई है, जिन्होंने तीन माह से अधिक समय से बिजली बिल जमा नहीं किया है। ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ रीजनल मुख्य अभियंता जबलपुर, अधीक्षण अभियंता व कार्यपालन अभियंता स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसे 318 उपभोक्ता चिन्हित किए गए हैं, जिनपर 2 करोड़ 93 लाख रुपए बकाया है। इनको 80 लाख रुपए की छूट भी प्रस्तावित की गई है, बावजूद इसके बिल जमा नहीं कर रहे हैं।
अब ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है, जिसका बिल 50 हजार रुपए से अधिक बकाया है। उनके बैंक अकाउंट में सीज कर दिए गए हैं। हाल ही में उमा दाहिया का खाता फ्रीज किया गया है। 2017 में कनेक्शन पीडी हुआ था, लेकिल श्रुति इंडस्ट्रीज द्वारा 2 लाख 52 हजार रुपए का बिल जमा नहीं किया जा रहा था। 2 लाख 10 हजार 823 रुपए का बिल जमा कराया गया व 41 हजार रुपए की छूट दी गई है।
आपको बता दें कि एक लाख 32 हजार 59 हजार उपभोक्ताओं पर 100 करोड़ रुपए से अधिक बिल बकाया है। 17.40 करोड़ रुपए की छूट समाधान योजना में दिए जाने के बाद भी बिल जमा नहीं कर रहे थे। उनपर कार्रवाई की जा रही है। समाधान योजना के तहत सिर्फ 38 हजार 412 लोगों ने पंजीयन कराया और 19 हजार 246 लोगों ने 6 करोड़ 412 रुपए एकमुश्त जमा कर सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट प्राप्त की। 19 हजार 169 लोगों ने एक करोड़ 90 लाख रुपए जमा किए हैं।
समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं को सरचार्ज में स्लैब अनुसार छूट देकर बिल जमा करने मौका दिया गया है। जो लोग तीन माह बाद भी बिल जमा नहीं कर रहे हैं उनके यहां वसूली व कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। अब बैंक खाते भी फ्रीज कराए जा रहे हैं। ऐसे टॉप-200 लोगों की सूची तैयार की गई है।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग