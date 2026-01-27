कुर्की-वसूली के बाद बिल जमा न करने वालों उपभोक्ताओं के खाते हो रहे सीज

कटनी. भरपूर बिजली जलाने के बाद समय पर या तीन माह तक बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के लिए विभाग ने समाधान योजना शुरू की और छूट देकर उपभोक्ताओं को बिल जमा करने प्रेरित किया गया, बावजूद इसके योजना रास नहीं आ रही और लोगों ने बिल जमा करने में रुचि नहीं दिखाई। ऐसे उपभोक्ताओं के साथ अब विभाग कुर्की, वसूली की कार्रवाई के साथ अब उनके बैंक खातों को सीत करने की कार्रवाई की जा रही है। अब उपभोक्ता बैंकिंग लेनदेन नहीं कर सकेंगे।

कार्पोरेट कार्यालय स्तर से ऐसे टॉप-200 उपभोक्ताओं की सूची तैयार की गई है, जिन्होंने तीन माह से अधिक समय से बिजली बिल जमा नहीं किया है। ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ रीजनल मुख्य अभियंता जबलपुर, अधीक्षण अभियंता व कार्यपालन अभियंता स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसे 318 उपभोक्ता चिन्हित किए गए हैं, जिनपर 2 करोड़ 93 लाख रुपए बकाया है। इनको 80 लाख रुपए की छूट भी प्रस्तावित की गई है, बावजूद इसके बिल जमा नहीं कर रहे हैं।