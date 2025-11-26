Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

जो मन से दिव्यांग नहीं, वही दुनिया में पहचान बनाता है: पद्मश्री लोहिया

सांसद खेल महोत्सव में बोले अंतर्राष्ट्रीय तैराक, दिव्यांगता कमजोरी नहीं मेरी ताकत है, अपने पर विश्वास रखें

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Nov 26, 2025

Big statement from international swimmer

Big statement from international swimmer

कटनी. सांसद खेल महोत्सव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले पैरा ओलंपियन, एशिया रिकॉर्डधारी और पद्मश्री सम्मानित तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया कटनी पहुंचे। इस दौरान पत्रिका ने उनसे विशेष बातचीत की। साक्षात्कार में सत्येंद्र लोहिया ने बेहद बेबाकी से बताया कि किस तरह दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, संघर्ष किया और विश्व पटल पर अपनी अनोखी पहचान बनाई। सत्येंद्र लोहिया ने कहा दिव्यांग व्यक्ति खुद को कमजोर न समझें। हर व्यक्ति के भीतर एक अद्वितीय शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। यदि जज्बा है तो भारत का नाम जरूर रोशन होगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी बनना हो तो हर क्षण जीवंत रहना सीखना होगा। जो अपने आप पर विश्वास करता है, दुनिया उसी पर विश्वास करती है।

मेरी दिव्यांगता मेरी ताकत है

लोहिया ने कहा कि उन्होंने कभी खुद को असमर्थ नहीं माना। अगर आप अपनी कमजोरी को ताकत बना लें तो समाज, प्रदेश और देश—सबके लिए गौरव का कारण बन सकते हैं। उन्होंने बताया 2008 में मुझे तैरना भी नहीं आता था। 2009 में सांसद वीडी शर्मा के मार्गदर्शन में तैराकी सीखना शुरू किया। उसी सफर ने मुझे विश्व रिकॉर्ड और पद्मश्री तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जैसे पौधे को पानी देने पर वह विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही अच्छा मार्गदर्शन व्यक्ति के जीवन को बदल देता है।

एसआईआर: मतदाता सूची में शामिल 4772 लोग जांच में मिले मृत, 6029 कटनी छोडकऱ कहीं चले गए

कटनी की धरती मेहनतकश और प्रतिभाशाली

कटनी के बारे में उन्होंने कहा यहां के बच्चों में खेल के लिए अद्भुत ऊर्जा है। उन्हें सही मंच मिल रहा है। आने वाले समय में यहीं से कई खिलाड़ी पद्मश्री तक पहुंचेंगे। सांसद खेल महोत्सव को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। 2017 में पैसे नहीं थे, फिर भी पासपोर्ट लेकर लंदन पहुंच गया अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा 2017 में आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि जेब में पैसे भी नहीं थे। लेकिन सपने बड़े थे, इसलिए लंदन के लिए पासपोर्ट लेकर निकल पड़ा। जीत नहीं पाया, लेकिन हार भी नहीं मानी। 2018 में 8 डिग्री तापमान में तैरकर एशिया रिकॉर्ड बनाया। यह इतिहास बना जिसने उन्हें दुनिया में विशेष पहचान दिलाई।

बलात्कार, लूट और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए

सत्येंद्र लोहिया ने कहा जिंदगी ऐसी जीना चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। दिव्यांग व्यक्ति चाहे तो भारत रत्न भी पा सकता है। बस सपने बड़े होने चाहिए। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर उन्होंने कन्याकुमारी से 5 लाख 300 किमी की यात्रा कर दिव्यांगजनों को संदेश दिया कि हर किसी में टैलेंट है, बस उसे निखारने की जरूरत है। उन्होंने कटनी में भी दिव्यांगों के लिए नियमित खेल आयोजन शुरू करने का सुझाव दिया। खेल सबसे बड़ा इम्पावरमेंट है। इससे आत्मविश्वास, सम्मान और जीवन की दिशा दोनों मिलती है। अंत में सशक्त संदेश दिया कि दिव्यांग अपने आप को मन से दिव्यांग न मानें। कोई कमी आपको रोक नहीं सकती। अगर जज्बा है तो दुनिया में ऐसी जगह नहीं जहां आप नहीं पहुंच सकते।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 09:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / जो मन से दिव्यांग नहीं, वही दुनिया में पहचान बनाता है: पद्मश्री लोहिया

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सांसद खेल महोत्सव: केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरूगन ने कटनी में खिलाडिय़ों के लिए कही बड़ी बात

Sansad khel mahotsav in katni
कटनी

पत्नी से अफेयर के शक में युवक के गुप्तांग पर मारा चाकू

katni
कटनी

Trains Cancelled: MP में 7 दिन तक बंद रहेंगी मुख्य पैसेंजर ट्रेनें, मुश्किल में यात्री

trains cancelled katni chirmiri passenger train bilaspur memu mp news
कटनी

एसआईआर: मतदाता सूची में शामिल 4772 लोग जांच में मिले मृत, 6029 कटनी छोडकऱ कहीं चले गए

SIR in Rajasthan
कटनी

प्रजनन दर चिंताजनक फिर भी बेपरवाही: नसबंदी ऑपरेशन के 8022 के लक्ष्य में 1400 ऑपरेशन

Woman-Operation
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.