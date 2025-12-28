बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधार के लिए जिले में लागू हुआ ‘सक्सेस-3.0’: डी व ई ग्रेड विद्यार्थियों पर विशेष फोकस

UGC NET December 2025 (Image Saurce: Freepik)
कटनी. जिले में शासकीय हाइस्कूल एवं हायर सेकंडरी विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा परिणाम को गुणात्मक रूप से बेहतर बनाने, प्रदेश की प्रवीण सूची में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से सत्र 2025-26 में ‘सक्सेस-3.0’ पहल लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतिदिन विषयवार अभ्यास कराकर परीक्षा की सुदृढ़ तैयारी कराई जा रही है, जिसमें विशेष रूप से डी एवं ई ग्रेड विद्यार्थियों पर फोकस किया जा रहा है।
प्रतिदिन प्रति विषय 10-10 प्रश्न (उत्तर सहित) तैयार किए जा रहे हैं। यह प्रश्न 23 दिसंबर से प्रतिदिन प्राचार्य व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित विषय शिक्षकों के माध्यम से इन्हें उसी दिन विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना सुनिश्चित करें।
विद्यार्थियों को प्रश्न विषयवार कॉपियों में लिखकर लाना अनिवार्य होगा। जो विद्यार्थी अभ्यास लिखकर नहीं लाएंगे, उनसे संबंधित विषय शिक्षक अपने कालखंड में लिखवाकर अभ्यास पूर्ण कराएंगे। प्रत्येक विषय शिक्षक एक दिन पूर्व भेजे गए प्रश्नों की पूछताछ कर उत्तरों की जांच करेंगे। इसके साथ ही विद्यालय स्तर पर प्राचार्य द्वारा प्रतिदिन सक्सेस-3.0 विषयवार कॉपियों की रैंडम जांच की जाएगी। योजना के अंतर्गत प्रत्येक विषय में सप्ताह में एक दिन टेस्ट आयोजित कर उसका रिकॉर्ड संधारित करना भी अनिवार्य रहेगा। वार्षिक परीक्षा में पूर्व में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिदिन गहन मॉनीटरिंग की जाएगी तथा प्राथमिक स्तर पर उन्हें उत्तर याद कराने एवं समझाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योजना की सतत मॉनीटरिंग विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित शिक्षक एवं प्राचार्य के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
जिले के चयनित शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन तैयार किए जाने वाले प्रश्नों की सॉफ्ट कॉपी (उत्तर सहित) प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें 4 प्रश्न 1 अंक के, 3 प्रश्न 2 अंक के, 2 प्रश्न 3 अंक के तथा 1 प्रश्न 4 अंक का होगा। प्रश्नों की पीडीएफ एक दिन पूर्व दोपहर 2 बजे तक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जा रहा है। सक्सेस-3.0 के अंतर्गत कक्षा 12वीं के 14 विषयों (वैकल्पिक विषयों सहित) तथा कक्षा 10वीं के 6 विषयों, इस प्रकार कुल 20 विषयों के प्रश्नपत्र प्रतिदिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया लगातार 30 दिवस तक चलेगी। हालांकि 5 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के दौरान इस प्रक्रिया को अस्थायी रूप से स्थगित रखा जाएगा।
जिले के परीक्षा परिणामों में सुधार को लेकर संयुक्त संचालक जबलपुर से पीपी सिंह एवं डॉ. धर्मेंद्र खरे द्वारा जिले के प्राचार्यों को जानकारी दी गई। इस दौरान कम परीक्षा परिणाम वाले दो विद्यालय—शासकीय हाई स्कूल वसुधा एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसाड़ी के लिए पृथक योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि तिमाही परीक्षा में औसत से कम अंक प्राप्त करने अथवा असफल विद्यार्थियों पर विशेष फोकस किया जाए तथा विमर्श पोर्टल, दीक्षा एप और संचालनालय द्वारा भेजे जा रहे वन लाइनर प्रश्नों का नियमित अभ्यास कराया जाए।
बोर्ड परीक्षाओं में अब केवल कुछ दिनों का समय शेष हैं, ऐसे में किसी विशेष परिस्थिति को छोडकऱ शिक्षकों के अवकाश नहीं नहीं दिए जा रहे। सभी शिक्षक पूर्ण समय विद्यालय में उपस्थित रहते हैं। आवश्यकता पडऩे पर अवकाश के दिनों में भी अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जाएंगी। प्राचार्यों व शिक्षकों को सक्सेस 3.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसकी निगरानी भी की जा रही है। वर्ष जिले का परीक्षा परिणाम विगत वर्षों की तुलना में और अधिक बेहतर बनाया जाएगा।
