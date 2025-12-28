बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधार के लिए जिले में लागू हुआ ‘सक्सेस-3.0’: डी व ई ग्रेड विद्यार्थियों पर विशेष फोकस

विद्यार्थियों को प्रश्न विषयवार कॉपियों में लिखकर लाना अनिवार्य होगा। जो विद्यार्थी अभ्यास लिखकर नहीं लाएंगे, उनसे संबंधित विषय शिक्षक अपने कालखंड में लिखवाकर अभ्यास पूर्ण कराएंगे। प्रत्येक विषय शिक्षक एक दिन पूर्व भेजे गए प्रश्नों की पूछताछ कर उत्तरों की जांच करेंगे। इसके साथ ही विद्यालय स्तर पर प्राचार्य द्वारा प्रतिदिन सक्सेस-3.0 विषयवार कॉपियों की रैंडम जांच की जाएगी। योजना के अंतर्गत प्रत्येक विषय में सप्ताह में एक दिन टेस्ट आयोजित कर उसका रिकॉर्ड संधारित करना भी अनिवार्य रहेगा। वार्षिक परीक्षा में पूर्व में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिदिन गहन मॉनीटरिंग की जाएगी तथा प्राथमिक स्तर पर उन्हें उत्तर याद कराने एवं समझाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योजना की सतत मॉनीटरिंग विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित शिक्षक एवं प्राचार्य के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।