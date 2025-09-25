कटनी की बहादुर बेटी: बाघों सहित जंगलों की सुरक्षा के लिए बनीं अग्रदूत, तस्करों को पहुंचवाया जेल

बालमीक पांडेय @ कटनी. शहर के गर्ग चौराहा निवासी सुश्री मंजुला श्रीवास्तव किसान स्व. सूरज प्रसाद श्रीवास्तव व मां चंद्रावति की बेटी हैं जो समाज के लिए बड़ी मिसाल बनकर सामने आई हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जहां अधिकांश लोग अच्छी नौकरी की तलाश करते हैं, वहीं मंजूला ने अपने जीवन का मकसद तय कर लिया। बीएससी बायोलॉजी, एलएलबी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में एमएस करने के बाद उन्होंने नौकरी का मोह छोडकऱ वन और वन्यजीव संरक्षण का रास्ता चुना।

सन 2000 से वे लगातार शिकारियों और तस्करों के खिलाफ नि:शुल्क अधिवक्ता के रूप में कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। जंगलों में बाघ, तेंदुआ, पेंगोलिन समेत अनेक दुर्लभ जीवों का शिकार करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुख्यात अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। शब्बीर हसन कुरैशी, संसारचंद जैसे बड़े शिकारी गिरोहों से लेकर बहेलिया, बावरिया और पारधी जैसी परंपरागत शिकारी जातियों के लोगों को पकड़वाकर कानून के हवाले करने का श्रेय भी उन्हें जाता है। मंजुला के इस अभियान में वन विभाग का भी सक्रिय योगदान है।