852 लाख की लागत से अफसरों ने बनवा दिया पुल, अब रास्ता बनाने चार माह से जमीन मिलने का इंतजार

कटनी. शहर की एक बड़ी यातायात समस्या का समाधान बनने वाला कटनी नदी पर निर्माणाधीन पुल पिछले चार माह से बनकर तैयार होने के बावजूद उपयोग में नहीं आ पा रहा है। आदर्श कॉलोनी से मुक्तिधाम नदीपार को जोडऩे के लिए बनाए जा रहे इस पुल के दोनों ओर एप्रोच रोड के लिए जमीन उपलब्ध न होने के कारण पूरा प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर उपजा विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया, जिससे जनता को राहत मिलने में लगातार देरी हो रही है।

जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग द्वारा करीब 852.45 लाख रुपए की लागत से कटनी नदी पर यह नया पुल बनाया जा रहा है। लगभग 60 मीटर लंबा यह जलमग्नीय पुल है, जो बारिश के मौसम में पानी में डूब जाएगा, लेकिन शेष समय आवागमन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वर्ष 2024 में शुरू हुए इस पुल का निर्माण कार्य जून 2025 तक पूरा होना था। तय समयसीमा के भीतर पुल का ढांचा, पियर और पाइलिंग का काम पूरा कर लिया गया, लेकिन एप्रोच रोड के अभाव में पुल पर आवागमन शुरू नहीं हो सका।