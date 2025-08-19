छह राज्यों में स्वाद का जादू बिखेर रहा कटनी का ‘स्वीट व हाइब्रिड कॉर्न’

बालमीक पांडेय@ कटनी. कटनी जिले के तेवरी व आसपास में लगे एक दर्जन से अधिक गांव का स्वीटकॉर्न व हाइब्रिड कॉर्न मध्यप्रदेश सहित आधा दर्जन से अधिक राज्यों में अपने स्वाद का जादू बिखेर रहा है। इस साल स्वीटकॉर्न की खेती 150 हेक्टेयर में और 650 हेक्टेयर में हाइब्रिज कॉर्न यानि कि कुल 800 हेक्टेयर में खेती हुई है। 517 किसानों ने मक्के की खेती में रुचि दिखाई और बोवनी के बाद फसल उत्पादन कर बेहतर आमदनी कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार कटनी में पैदा होने वाले स्वीटकॉर्न व हाइब्रिड कॉर्न की सप्लाई अपने प्रदेश सहित महाराष्ट्र, झारखंडा उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों व जिलों में स्वाद बिखेर रहा है। नेशनल हाइवे-30 सहित नेशनल हाइवे-43 सहित शहर व उपनगरीय क्षेत्र में जगह-जगह लगे स्वीटकॉर्न के स्टॉल में सोंधी खुशबू वाहनों के पहियों को थाम देती है और लोग स्वाद चखने के बाद ही आगे बढ़ते हैं।