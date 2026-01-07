तीन करोड़ की योजना, समय सीमा खत्म फिर भी अधूरा पड़ा झिंझरी बस स्टैंड, सामने आई गंभीर लापरवाही

कटनी. शहर के प्रियदर्शनी बस स्टैंड पर दबाव कम करने और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए झिंझरी में जिस क्षेत्रीय बस स्टैंड का निर्माण कराया जा रहा है, वह योजना अब सवालों के घेरे में है। करीब तीन करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह बस स्टैंड तय समय सीमा में पूरा नहीं हो सका है और अब तक अधूरा पड़ा है। नतीजा यह है कि जिस उद्देश्य से यह निर्माण शुरू कराया गया था वह अब तक पूरा नहीं हो पाया और शहर को जाम की समस्या से राहत नहीं मिल सकी है।

जानकारी के अनुसार नगर निगम द्वारा वर्ष 2020 में प्रस्तावित यह योजना सितंबर 2025 तक पूरी होनी थी। निर्माण का जिम्मा मेसर्स रजनीश एंड कंपनी को सौंपा गया था। लेकिन तय अवधि गुजरने के बावजूद बस स्टैंड में आज तक बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं। प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय और अन्य निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, जबकि निर्धारित राशि का काम पूरा दिखाकर ठेकेदार को अतिरिक्त समय दे दिया गया है।