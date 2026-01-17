डॉक्टर की सलाह: मरीज उबालकर पानी पीएं, हकीकत: अस्पताल में ही नहीं सुरक्षित पानी

कटनी. जिले के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आने वाले मरीजों को डॉक्टर सबसे पहले स्वच्छ पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिन अस्पतालों में जलजनित रोगों का इलाज हो रहा है वहीं सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था खुद सवालों के घेरे में है। टाइफाइड, पीलिया, डायरिया जैसे रोगों से पीडि़त मरीज आएदिन अस्पताल पहुंचते हैं। इंदौर में खराब पानी से एक दर्जन से अधिक मौते होने का मामला सामने आ चुका है, इसके बावजूद अधिकांश सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को फिल्टर्ड या मानक के अनुरूप पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से लेकर सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचकर्म चिकित्सा केंद्रऔर संजीवनी क्लीनिक तक... हर जगह पानी की गुणवत्ता, उपलब्धता और निगरानी व्यवस्था में गंभीर खामियां सामने आई हैं।

पत्रिका टीम ने गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जिले के तीन प्रमुख सरकारी अस्पतालों और संजीवनी क्लीनिकों का जायजा लिया। निरीक्षण में पाया गया कि ज्यादातर स्थानों पर बोरिंग से निकला पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे टंकियों में भरकर मरीजों को पिलाया जा रहा है। कहने को कई जगह वाटर कूलर और फिल्टर लगे हैं, लेकिन अधिकांश या तो बंद पड़े हैं या काम करने की स्थिति में नहीं हैं। इसका सीधा असर मरीजों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जो इलाज के दौरान भी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं।