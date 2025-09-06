मनमानी की हदें पार: सीमेंट-रेत की जगह मिट्टी से हो रही पत्थरों की जुड़ाई

कटनी. जनपद पंचायत रीठी अंतर्गत ग्राम पंचायत करहिया क्रमांक-01 में भ्रष्टाचार और मनमानी का बोलबाला सामने आया है। यहां सांसद निधि से स्वीकृत 15 लाख रुपए की राशि से सामुदायिक भवन निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता इतनी घटिया है कि ग्रामीण खुद आक्रोशित होकर विरोध जताने को मजबूर हैं। सीमेंट और रेत की जगह मिट्टी का उपयोग कर निर्माण कार्य कराए जाने से पूरे क्षेत्र में पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

ग्राम पंचायत करहिया क्रमांक-01 में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए सांसद निधि से 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। यह भवन गांव में होने वाले सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजनों के लिए उपयोगी साबित होना था। लेकिन सरपंच व ठेकेदार की मिलीभगत से इसमें घटिया सामग्री का उपयोग कर जनता की गाढ़ी कमाई पानी की तरह बहा दी जा रही है।