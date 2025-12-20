कतार में किसान-केंद्रों में समस्याएं अपार: एक बोरी में भरी जा रही 41 किलो 200 ग्राम धान, हाइवे में खड़े हो रहे किसान

कटनी. जिले में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी काक्रम जारी है। हर केंद्र में मनमानी हावी है, किसानों के लिए केंद्रों में पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, समय पर तौल नहीं हो रही और परिवहन भी सुस्त गति से चल रहा है। सबसे गंभीर समस्या यह है कि हर तौल में किसानों से 40 किलोग्राम की भर्ती में 41 किलो 200 से 300 ग्राम धान ली जा रही है। याने कि हर तौल में लगभग एक किलोग्राम अधिक उपज किसानों से ली जा रही है...। यह हकीकत सामने आई जब शुक्रवार को पत्रिका टीम ने शहर से चंद किलोमीटर दूर कैलवारा खुर्द स्थित सारान्य वेयर हाउस के कन्हवारा खरीदी केंद्र में। यहां पर किसानों को गेट से लेकर तौल तक भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

पड़ताल में बात सामने आई कि किसानों को स्लॉट बुक करने के बाद मैसेज आने पर वे केंद्र लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी तौल दो से तीन दिन में हो रही है। केंद्र में उनको उपज रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है। जब वेयर हाउस में धान भंडारित हो जाती है और फिर जगह खाली होती है तो फिर वाहनों को अंदर लिया जाता है और उपज खाली कराई जाती है। वजन अधिक लेना भी यहां कि गंभीर समस्या है। उबड़-खाबड़ परिसर में किसान खुद से तिरपाल, कैनात आदि बिछाकर उपज बेचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यह हकीकत जिले के कई केंद्रों की है। पत्रिका ने पड़ताल की तो इंतजामों की पोल खुलकर सामने आई...।